夏克立怒戳「董小姐不是黃嘉千鄰居」！氣炸喊告：我要妳去監獄

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對此，夏克立駁斥，該名董小姐根本不是鄰居，也並非住在同一條街道上，是遠在離他們住家需要開車20分鐘的地方，「是我老婆黃嘉千在路上看到，她是用騙的！」再三聲明自己沒有家暴，全是黃嘉千自導自演，「我沒有打她，根本沒有，我是被設計的。」並質疑為何提不出實質證據。
至於聖保羅醫院的驗傷單，也是疑點重重。夏克立的律師陳友炘表示，驗傷單上顯示臉頰紅腫的傷痕是在右邊，但到了隔天面對警察偵查，卻變成了左邊，直呼：「非常不可思議。」事後也因罪嫌不足，案件被加拿大法院撤回，夏克立家暴罪名不成立。
夏克立接著一一點名提告，「郎祖筠我會告妳，竇智孔我會告你，你罵我垃圾，我會告你，董小姐我要妳去監獄，真的太過分了。」對此，董小姐也向《鏡週刊》回應，如果夏克立要告，她會請最好的律師。
稍早，黃嘉千則向《NOWnews今日新聞》回應：「先前能說的都說了，目前台灣的訴訟還是進行中，ㄧ切尊重司法。可以說的時候嘉千一定會說。」
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