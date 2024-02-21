快訊／鄰居證實黃嘉千路邊痛哭！遭摑掌威脅生命　夏克立10字回應

夏克立怒戳「董小姐不是黃嘉千鄰居」！氣炸喊告：我要妳去監獄

▲夏克立指出該名董小姐根本不是黃嘉千的鄰居，是住在需要開車20分鐘才會到的地方，讓他氣到提告，「我要妳去監獄！」（圖／記者陳明中攝影）
▲夏克立指出該名董小姐根本不是黃嘉千的鄰居，是住在需要開車20分鐘才會到的地方，讓他氣到提告，「我要妳去監獄！」（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

加拿大藝人夏克立今（21）日火速現身台北高等法院，針對被黃嘉千、郎祖筠以及加拿大鄰居董小姐的指控作出回應，除了數度澄清自己沒有家暴以外，還要求黃嘉千等人提出相關實質證據，別再自導自演、編造謊言，還給司法程序空間。夏克立更指出該名董小姐根本不是鄰居，揚言會提告對方，「我要妳去監獄，真的太過分了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡週刊》報導，董小姐自稱黃嘉千的加拿大鄰居，親自還原黃嘉千受到家暴後流落街頭的所有經過，強調自己陪同黃嘉千就醫驗傷並報警，更聲稱接到夏克立的電話威脅，「如果找到她（指黃嘉千），我要X了她。」

▲（圖／記者陳明中攝，2024.02.21）
▲夏克立出面表示，將會對郎祖筠、竇智孔、還有遠在加拿大的董小姐提告。（圖／記者陳明中攝影）
對此，夏克立駁斥，該名董小姐根本不是鄰居，也並非住在同一條街道上，是遠在離他們住家需要開車20分鐘的地方，「是我老婆黃嘉千在路上看到，她是用騙的！」再三聲明自己沒有家暴，全是黃嘉千自導自演，「我沒有打她，根本沒有，我是被設計的。」並質疑為何提不出實質證據。

至於聖保羅醫院的驗傷單，也是疑點重重。夏克立的律師陳友炘表示，驗傷單上顯示臉頰紅腫的傷痕是在右邊，但到了隔天面對警察偵查，卻變成了左邊，直呼：「非常不可思議。」事後也因罪嫌不足，案件被加拿大法院撤回，夏克立家暴罪名不成立。

▲夏克立。（圖／記者陳明中攝影）
▲夏克立一度激動到轉身拭淚，心中似乎有很多委屈想講，但被一旁的律師阻止。（圖／記者陳明中攝影）
夏克立接著一一點名提告，「郎祖筠我會告妳，竇智孔我會告你，你罵我垃圾，我會告你，董小姐我要妳去監獄，真的太過分了。」對此，董小姐也向《鏡週刊》回應，如果夏克立要告，她會請最好的律師。

稍早，黃嘉千則向《NOWnews今日新聞》回應：「先前能說的都說了，目前台灣的訴訟還是進行中，ㄧ切尊重司法。可以說的時候嘉千一定會說。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 


夏克立控「黃嘉千編造謊言」疑點重重　怒點郎祖筠：我一定告你們

夏克立遭爆家暴惡行「威脅生命」！黃嘉千傳滿臉傷　無奈發聲了

黃嘉千10年前一個無心舉動　友人爆夏克立吵架就罵：妳是個X婦

快訊／鄰居證實黃嘉千路邊痛哭！遭摑掌威脅生命　夏克立10字回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞