以馬內利分享「國小兄妹」超狂行程表引戰 台北市教育局說話了
台北市一對分別就讀國小六年級與四年級的小兄妹，每天早上5點50分起床、晚上11點30分才睡覺，被擠滿滿、全年無休的超狂學習行程表，被知名美語補習班「以馬內利」老師曝光後引發討論。腎臟科醫師王介立指，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時睡眠，這對兄妹明顯有睡眠不足問題。而台北市教育局也說話了。
記者徐銘穗/綜合報導
美語補習班「以馬內利」老師Wayne昨（20）在臉書分享，小六與小四兄妹Felix和Jenny各種學科競賽經常名列前茅，4歲開始學鋼琴至今，每天不間斷，也屢屢在知名比賽中榜上有名。Wayne接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，分享小兄妹行程表前有經家長同意，兩人照片也是家長提供的。
據悉，這對就讀北市公立明星學校的小兄妹，媽媽先前的工作是高壓的新聞業，爸爸是知名傳產二代。兄妹倆超滿行程，忙到得在車上限時20分鐘寫學校功課，上完約2.5小時的英文課後，晚上7點、限時20分鐘在車上吃晚餐，讓不少網友直喊是「恐怖片」，但主播古彩彥則逆風挺虎媽，認為小兄妹每天有8小時在公立學校開心生活，直言：「沒有痛苦的鋪墊，又怎麼能感受到相對的快樂？」
對於小兄妹行程滿檔的學習行程表，台北市教育局受訪表示，已向這對兄妹就讀的學校了解學生在校情形，學校回報兩人學習正常，在校表現良好及健康，「只是家長對孩子有較多期待，對教育選擇也有規劃」，將持續關注學生狀況。
教育局也已提醒發文的補習班，請補習班留意課表與教學安排，避免有違反兒童身心健康、造成過多壓力等不適當的情形。對此，以馬內利老師Wayne表示，確有接到教育局來電，叮嚀「不要打孩子、不能體罰」。