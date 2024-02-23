台積電熊本廠／海外首家量產具指標　風光開幕之餘專家點出隱憂

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而日本廠有日本政府大力協助解決困難，再加上同為亞洲地區工作文化差異小，因此不僅一廠進度順利，二廠補貼也確定拿下，日本官方的積極程度，成為台積電海外建廠順利布局一個重要的指標。另外，台積電與SONY等日本企業合資，等於滿足了大客戶的需求，也加速日本布局，產能利用率沒有太大的疑慮。
劉佩真表示，在美中科技戰未歇、政治地緣風險下，台積電這波海外設廠極具重要，因為在客戶端的要求，以及供應鏈風險韌性考量，這等於是啟動新一輪的全球化布局，對客戶端有所交代，可以把全球化產能風險分散。尤其過去創辦人張忠謀就曾提到，新加坡也是發展半導體一個很好的地方，但日本相較起來腹地更大更有優勢。
另外，日本與歐洲都是採用合資，主要考量是以成熟製程12到16，以及22到28奈米為主，美國廠採獨資則是因為要發展先進製程4奈米與3奈米，營業秘密保護原則以獨資為重，但當台積電遇上興建量產等問題時，合資好處是有當地業者共同解決，但獨資就變成遇到困難得獨自承受。
劉佩真還提到，日本半導體供應鏈如材料與設備廠完善是其優勢，現在已經有許多廠商開始大舉往熊本移動擴廠或是設置研發中心，「熊本效應」看得出來日本產業界燃起一線，希望日本能重回亞洲半導體大國的盛名。不僅日本廠商動起來，台灣相關設備廠也隨著力積電與聯電有機會加大擴廠而前進日本布局，希望有進一步發展的相關機會。
然而，在台積電歡慶熊本廠開幕的同時，市場也關注一些隱憂，像是有人會擔心海外廠會侵蝕台積電利潤，但劉佩真認為日本廠補貼比例高，且亞洲生產成本不像歐美那麼多，因此不用太過擔心。至於日本二廠要攻6奈米晶片，再加上一廠的成熟製程，會不會有供過於求的狀況？劉佩真說，一二廠生產的晶片主要用於消費性電子產品與車用，有相當的客戶基礎，台積電策略上本來就會有所本，會回歸基本面有多少客戶需要，可以填滿產能利用率，不像英特爾或三星常常「大開支票」，台積電穩扎穩打，確定可以掌握訂單才會做出建廠的決定，因此不認同外界質疑供過於求的說法。
不過，根據劉佩真的觀察，確實有一些隱憂，因為過去台積電產能集中在台灣，現在海外設廠，資源被分散出去可想而知，尤其需要派人員前往海外協助建廠，但其實台灣本地的人才需求已經很強了，本就時不時招募人才與新血，現在還要再支援海外，不免讓人有些擔心。她建議人才培育部分，台積電可以與當地教育單位產學合作，向下扎根培育人才，以免出現台灣已經不夠用，還要支援海外的窘境。
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