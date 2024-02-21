中職／籃籃續留樂天女孩！挺過「死亡之握」　安定全「猿」軍心

讀賣巨人出戰中信兄弟！大巨蛋門票賣光　「夜王」坂本勇人將來台

▲坂本勇人有機會跟著讀賣巨人來台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
▲坂本勇人有機會跟著讀賣巨人來台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）

記者吳政紘/綜合報導

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日在台北大巨蛋開打，球迷最關心的參賽球員名單在今天釋出！ 中信兄弟由平野惠一領軍，率金手套三壘手五連霸王威晨、游擊手四連霸江坤宇、王牌左投德保拉、今年新加盟的強打陳俊秀等；樂天桃猿則是古久保健二掌兵符，帶領中職打擊王梁家榮、打點王廖健富、盜壘王陳晨威等，2隊主將盡出，特別的是，3隊總教練都為日本籍，且都是今年首度帶隊，堪稱是菜鳥教頭的大對決，也讓這兩場交流賽還沒開打就話題十足，很有看點。

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中信兄弟將參加交流賽的投手陣容，共帶上中職生涯邁入第5年的德保拉、新加盟的克迪、猛登，以及今年續留的艾士特4名洋將，搭配本土鐵牛棚陣，包括中職10年來首位左投救援王呂彥青、4年內奪得3次中繼王的吳俊偉、老經驗的後援投手李振昌等。

野手陣容由人氣內野手王威晨領銜，搭配游擊手金手套四連霸的「小可愛」江坤宇；以自由球員身份成功轉戰兄弟的強打陳俊秀，改披象袍的第1場重要對外賽事就是對上巨人，另老將周思齊延續球員身份，重砲陳子豪、許基宏、詹子賢都在參賽名單中。

樂天桃猿的陣容，僅帶了去年在台灣大賽表現出色的投手威能帝，成為球隊唯一洋將，將以本土戰力應戰，其他投手陣容包括本土王牌黃子鵬，去年9勝、投球局數145局，都是團隊最佳，有日職經驗的前旅日左投陳冠宇、新秀王志煊去年球季一投成名，入選11月亞冠賽中華隊，因陳俊秀自由球員轉隊案，被桃猿自兄弟指名的補償球員陳柏豪，也在名單中。

▲讀賣巨人來台，大巨蛋門票賣光，樂天桃猿名單（圖／勁力行銷提供）
▲讀賣巨人來台，大巨蛋門票賣光，樂天桃猿名單（圖／勁力行銷提供）
野手陣容，去年中職打擊王梁家榮在高一時期曾到日本高知中央高校念書，學習日文，對日式球風也很熟悉，重砲廖健富是去年打點王，兩屆全壘打王朱育賢，以及老將林泓育等主力打者，將面對巨人投手大軍的挑戰。中華職棒兩支隊伍最終名單將於比賽前夕正式公告。

巨人監督阿部慎之助今年首度掌兵符，就率隊遠征打海外賽，非常重視對中職2支人氣球隊的比賽，春訓期間就預告要以「最佳陣容來台灣」，因此巨人軍目前在沖繩春訓的選手，只要身體狀況無虞，都可望來台參與比賽，台灣球迷最熟悉的明星內野手坂本勇人、王牌先發菅野智之、4棒重砲岡本和真等人，出賽名單將相當豪華。

▲讀賣巨人出戰中信兄弟，大巨蛋門票賣光，中信兄弟名單（圖／勁力行銷提供）
▲讀賣巨人出戰中信兄弟，大巨蛋門票賣光，中信兄弟名單（圖／勁力行銷提供）
兩場交流賽在台北大巨蛋舉行，門票都已開放預購，採階段性售票，第3波加開內野最上層看台，3月2日巨人對中信兄弟之戰門票完售，僅剩身障席，屆時將湧進3萬3500人左右，寫下台灣棒球史單場觀眾人數新紀錄，而3日巨人對樂天桃猿門票，整體售出率約8成左右，尚未買票的球迷朋友，趕快搶票！

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