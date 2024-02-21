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李到晛當兵缺席《破墓》試映會！盧正義秀照相挺：爸爸我要看兩遍

▲盧正義（左）為力挺好友李到晛的電影《破墓》特地出席試映會，帶大家重回戲劇《回到18歲》的橋段，嗨喊：「爸爸我要看兩遍！」（圖／翻攝IG）
▲盧正義（左）為力挺好友李到晛的電影《破墓》特地出席試映會，帶大家重回戲劇《回到18歲》的橋段，嗨喊：「爸爸我要看兩遍！」（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

由韓星李到晛、崔岷植、金高銀、柳海真主演的電影《破墓》在昨（20）日舉辦VIP試映會，雖然李到晛人在軍中服役，但她的「女兒」盧正義到場支持，現身力挺「爸爸」李到晛，讓人想起戲劇《回到18歲》的父女情，意外引發影迷討論。

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超自然驚悚片《破墓》由《黑祭司們》、《娑婆訶》的導演張宰賢編劇並執導，劇情講述風水師、葬儀師與巫女3人之間，為了移葬可疑墓地所發生的奇怪事情。電影將在台灣2月23日正式上映。

▲盧正義在IG上喊話「爸爸」李到晛，「我要看兩遍！」（圖／盧正義IG）
▲盧正義在IG上喊話「爸爸」李到晛，「我要看兩遍！」（圖／盧正義IG）
不過在20日當天的試映會上，曾和李到晛合作戲劇《回到18歲》的盧正義無預警現身，用行動支持好友李到晛。事後更在IG上貼出照片，並標記李到晛的帳號表示，「爸爸！破墓我要看兩遍，謝謝爸爸，爸爸讚讚！」

有趣的是，盧正義隨後更貼出一張四格照片，並用手機亮出李到晛的電影海報，直呼：「因為爸爸正在守護國家，所以只能這樣拍照了。」不忘再次替好友的電影宣傳，給予粉絲滿滿的話題，大家紛紛敲碗該給「父女CP」一部愛情片。

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▲盧正義不忘秀出海報，與正在當兵的李到晛另類同框，「爸爸正在守護國家！」（圖／盧正義IG）
▲盧正義不忘秀出海報，與正在當兵的李到晛另類同框，「爸爸正在守護國家！」（圖／盧正義IG）

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