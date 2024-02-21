李到晛當兵缺席《破墓》試映會！盧正義秀照相挺：爸爸我要看兩遍
由韓星李到晛、崔岷植、金高銀、柳海真主演的電影《破墓》在昨（20）日舉辦VIP試映會，雖然李到晛人在軍中服役，但她的「女兒」盧正義到場支持，現身力挺「爸爸」李到晛，讓人想起戲劇《回到18歲》的父女情，意外引發影迷討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
超自然驚悚片《破墓》由《黑祭司們》、《娑婆訶》的導演張宰賢編劇並執導，劇情講述風水師、葬儀師與巫女3人之間，為了移葬可疑墓地所發生的奇怪事情。電影將在台灣2月23日正式上映。
不過在20日當天的試映會上，曾和李到晛合作戲劇《回到18歲》的盧正義無預警現身，用行動支持好友李到晛。事後更在IG上貼出照片，並標記李到晛的帳號表示，「爸爸！破墓我要看兩遍，謝謝爸爸，爸爸讚讚！」
有趣的是，盧正義隨後更貼出一張四格照片，並用手機亮出李到晛的電影海報，直呼：「因為爸爸正在守護國家，所以只能這樣拍照了。」不忘再次替好友的電影宣傳，給予粉絲滿滿的話題，大家紛紛敲碗該給「父女CP」一部愛情片。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道