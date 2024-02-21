中國漁船翻覆2死！國台辦再批台「暴力執法」　要求嚴懲相關人員

我是廣告 請繼續往下閱讀
週三（21）晚間，中國國台辦再度針對漁船翻覆案作出回應，國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，「冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例」，她稱「陸方強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命『暴力執法』又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。」
朱鳳蓮在記者會上指出，「016年5月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情」，又稱「在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。」
對於漁船翻覆案，朱鳳蓮強調，嚴正要求台灣方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。」
台灣海洋委員會主委管碧玲此前則重申，涉事的越界漁船是「三無船舶」，即沒有船名、沒有船舶證書、沒有船籍登記，是兩岸協同執法時都關注且加強取締的對象，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為，海巡署也沒有隱匿的動機。