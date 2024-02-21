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中國漁船翻覆2死！國台辦再批台「暴力執法」　要求嚴懲相關人員

▲針對漁船翻覆釀2死事件，中國國台辦發言人朱鳳蓮今要求台灣鄭重向遇難者家屬道歉、嚴懲相關人員。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲針對漁船翻覆釀2死事件，中國國台辦發言人朱鳳蓮今要求台灣鄭重向遇難者家屬道歉、嚴懲相關人員。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國一艘快艇本月14日闖入金門海域，遭台灣海巡署追緝導致漁船翻覆釀兩死，由於北京將此事定義為「致兩名漁民遇難惡性事件」，中國海警更宣布在廈金海域展開「常態化執法巡查行動」，外界高度關注此事將如何影響兩岸關係。中國國台辦今（21）對此案再次作出回應，要求台灣鄭重向遇難者家屬道歉、嚴懲相關人員。

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中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域捕魚，遭我國海巡署攔檢，但該船拒檢並加速蛇行逃離，不幸翻覆造成2死，中國漁民家屬2月20日在福建紅十字會與官員陪同下抵達金門處理遺體等事宜，國台辦連日措辭強硬抨擊該案為惡性事件，又稱海峽兩岸同屬一個中國、不存在所謂「禁止、限制水域」一說等。

週三（21）晚間，中國國台辦再度針對漁船翻覆案作出回應，國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，「冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例」，她稱「陸方強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命『暴力執法』又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。」

朱鳳蓮在記者會上指出，「016年5月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情」，又稱「在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。」

對於漁船翻覆案，朱鳳蓮強調，嚴正要求台灣方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。」

台灣海洋委員會主委管碧玲此前則重申，涉事的越界漁船是「三無船舶」，即沒有船名、沒有船舶證書、沒有船籍登記，是兩岸協同執法時都關注且加強取締的對象，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為，海巡署也沒有隱匿的動機。

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