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戰爭2周年恐出現「援烏疲乏」　駐台烏克蘭學者：投降代表輸更多

▲烏克蘭學者尤里・波伊塔（Yurii Poita）指出，投降對烏克蘭人來說只意味著「輸更多」。圖為烏克蘭總統澤倫斯基視察戰況。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭學者尤里・波伊塔（Yurii Poita）指出，投降對烏克蘭人來說只意味著「輸更多」。圖為烏克蘭總統澤倫斯基視察戰況。（圖／美聯社／達志影像）

記者楊智傑／台北報導

俄烏戰爭開打至今已屆滿2周年，外界擔心來自西方國家的援助將出現「烏克蘭疲乏」，然而結束之日仍遙遙無期。烏克蘭學者尤里・波伊塔（Yurii Poita）今出席台北國際書展時，與認知作戰專家沈伯洋立委、臺灣事實查核中心總編審陳慧敏進行對談，他提到對烏克蘭人來說「投降只意味著輸更多」，而試著減少仰賴西方援助則他們正在做的事。

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自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭，至今即將滿2年的時間，蒲亭本月接受美保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）訪問時，就曾暗示俄羅斯有意進行協商，不過要在莫斯科設定的條件下，而基輔方則不會接受這樣的談判。

日前才離開基輔的烏克蘭學者烏克蘭學者尤里・波伊塔（Yurii Poita）今（21）出席台北國際書展，參與《堅韌小鎮：烏克蘭的生死與反抗》座談會時提到，經過兩年對抗俄羅斯入侵的戰爭後，烏克蘭民眾多半都已經認知到「回不去了」，但民眾的共同認知是烏克蘭並非俄羅斯的一部分，更不願意選擇投降成為俄羅斯的俘虜。

尤里提到，投降代表的不是和平安穩地接受俄羅斯管轄，而是代表烏克蘭的女性會面臨強姦、孩童會被綁架至俄羅斯接受洗腦教育，成年男性則會被編列至軍隊成為俄羅斯士兵，甚至可能被要求前往如波蘭等歐洲國家的第一線戰場，「這不僅僅是經驗談，也是歷史的一部分。」

至於被問及俄烏戰爭可能的發展後續，與談的認知作戰專家、新科立委沈伯洋則表示，從國際戰略研究所的分析來看或許還要一兩年後才會有結果，但目前最可能影響戰爭走勢的因素是美國總統大選，然而對抗極權不能總是仰賴「老大哥」出手，沈伯洋建議包含烏克蘭、台灣、日本、菲律賓甚至是立陶宛等應該在經濟、軍事上團結展現對抗精神，藉此降低極權國家威脅的風險。

尤里亦指出，烏克蘭戰爭開打以來仰賴西方盟友的援助，包含歐洲提供的經濟援助、美國提供的軍事援助，但在政治立場條件的改變下，援助可能會有所減少或改變，那麼如何在減少仰賴盟友援助下自給自足，則是烏克蘭正在做的事。

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