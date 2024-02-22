UBA／黑馬傳奇落幕！美和近關情怯延長賽吞敗　保送文化晉級四強

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美和與北市大螯戰延長賽，蔡幸瑜先進球，氣勢似占上風，但北市展現罕見韌性，侯子映追平、方曉晴兩罰、楊家佳籃下，6：0後82：78超車，美和許可微追回2分，北市大2罰失手，還10.9秒美和反撲，2OT不無可能。
但還2.9秒雙方爭球，球權歸美和，但球再攻被北市大撥出界，剩0.9秒美和最後一擊，邊球直接往籃下傳，亂軍中時間到點，82：80，驚駭駭浪中北市大2分小贏，開胡第一勝，雙方同為1勝4敗，比對戰北市大贏，躍居第五，也是109學年起連4季第五。
美和如贏首晉四強，但OT輸後落居第六墊底，如天堂墜至地獄，尤其如此形式輸球，全隊都難以接受，當時掩面飆淚，特別是雙胞胎的第一得分手許可微。
且隨著北市大、美和各僅1勝作收，2勝在手的文化，兵不血刃幸運保住四強，108學年起連5季、隊史31度晉四，含19度封后，持續最大贏家。
最後0.9秒反撲失敗，美和錯過四強，陳千惠撐了42分鐘攻下22分10籃板「雙十」，外帶助攻、抄截各3，含第四節重要13分，惜無濟輸球，四強功敗垂成。但陳千惠說：「沒有遺憾，因我們首晉六強已很棒，且複賽拿1勝，更難能可貴，下季學妹再繼續努力。」
陳千惠說：「當初離開文化，一切歸零，拿不出什麼特別的東西跟別人說嘴，但進美和後，我的籃球世界變了，尤其這一、兩季，超豐富的，堪稱我籃球生涯的最高峰，也是最特別的一刻。」此役確定UBA生涯最後一戰，陳千惠說，下一步還沒規畫，球季結束後，將先休息一陣子，且還幾個月才畢業，屆時會從長計議。
雙胞胎的許可微24分，哭過就好，情緒整理後她說：「有機會贏未把握，肯定難過，但大家都己盡了全力，下季再來。」
教練顏君彰說：「的確可惜，前一役佛光贏臺師，我們利多，贏北市大可能四強，但沒把握。」