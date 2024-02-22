《艾爾登法環》DLC預告片公開！「黃金樹幽影」6月發售資訊搶先看

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故事背景中，幽影之地是受黃金樹幽影藏匿的土地，也是神祇瑪莉卡降生之處、不受讚揚的戰爭與屠殺，以及受梅瑟莫之火洗禮的地方。米凱拉前往幽影之地，捨棄與黃金相連的身體、力量，還有命運，並展開全新冒險。
台灣萬代南夢宮今（22）日也公開《艾爾登法環 黃金樹幽影》 PS5、PS4 的實體限定版內容，包括大型資料片下載代碼，「穿刺者」梅瑟莫角色模型等。
《艾爾登法環 黃金樹幽影》公開版本情報
🟡PlayStation®5／PlayStation®4版實體限定版
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》下載代碼
📍「穿刺者」梅瑟莫角色模型（46公分）
📍40頁精裝美術書
📍數位原聲帶
🟡PlayStation®5版艾爾登法環 黃金樹幽影版（實體版）
📍《艾爾登法環》實體遊戲片
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》下載代碼
🟡數位豪華版
📍《艾爾登法環》遊戲軟體
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
📍《艾爾登法環》數位美術書
📍《艾爾登法環》數位原聲帶
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位美術書
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位原聲帶
🟡數位典藏包
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位美術書
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位原聲帶
🟡艾爾登法環 黃金樹幽影版（數位版）
📍《艾爾登法環》遊戲軟體
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
🟡《艾爾登法環 黃金樹幽影》
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》