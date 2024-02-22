AI蓬勃發展！輝達第4季財報　營收成長265%、資料中心漲逾400%

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輝達營運收入則報221億，也比先前分析員估計的206.2億還多。報導指出，受惠於AI蓬勃發展，輝達的資料中心第4季營收高達184億，比去年同期的36.2億增長了409%，並高於市場預測的170億。
《CNBC》並統計、歸納輝達自2023財年第3季以來，資料中心的銷售營收狀況：
2024年第3財季－資料中心營收為145.1億美元，比前1年成長279%。
2024年第2財季－資料中心營收為103.2億美元，較前1年成長171%。
2024年第1財季－資料中心營收為42.8億美元，較前1年成長14%。
2023年第4財季－資料中心營收為36.2億美元，比前1年成長11%。
2023年第3財季－資料中心營收為38.3億美元，較前1年成長31%。
另據《路透社》報導，得益於輝達領先業界的AI晶片及市場對其的強勁需求，加上供應鏈改善，當前季度（2025年財政年度首季）營收預期將來到240億美元；分析師預計隨著主要供應商先進封裝產能提升，輝達將克服向客戶提供更多晶片的核心瓶頸，且隨著多家公司爭先恐後擴展AI領域，對輝達資料中心晶片和圖形處理單元（GPU）的需求將持續成長。
不過，輝達股價週三收盤仍跌約2.85%，每股674.72美元，投資者正關注該公司能否達到華爾街對其收入強勁增長逾2倍的「厚望」、能否說服投資人「生成式AI」將帶來進一步增長，以合理化其股價升勢。