連這也要分！中國夫妻要離婚 孩子「逾百萬壓歲錢」成瓜分目標
夫妻因婚後生活不睦、個性不合等因素訴離，孩子及財產的處理可說是最麻煩的部分，因此撕破臉的人不在少數。近日在中國重慶就發生一起判例，一對夫妻鬧離婚，欲瓜分孩子26萬人民幣、約新台幣113萬的壓歲錢，不過因法院認定，壓歲錢是長輩基於親屬關係，對晚輩進行的「財產性贈予」，應歸未成年人本人所有，駁回監護人欲處分這部分財產的請求。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《九派新聞》等中媒報導，重慶市江北區人民法院消息20日宣告一則判例，內容指一對夫婦於2007年登記結婚，分別在2012年、2014年生下2個兒子，不過2020年初，夫妻因教育方式和觀念不同，再次發生激烈的爭執，之後妻子就帶著兒子們離開與丈夫的共同居住處，回到娘家生活。
同年4月、7月，這對夫妻曾分別起訴過離婚，均被法院駁回，分居400多天后，丈夫再次起訴離婚，並要求分割夫妻共同財產及2個孩子名下的相應銀行存款，其中孩子們名下的存款，是2人成長過程中「接受他人贈與所得」（壓歲錢），共26萬人民幣。法院雖對丈夫要求離婚的請求予以支持，也贊成夫妻共同財產應由2人平均分割，但對丈夫要求處理2個兒子名下存款的部分則持反對意見。
法院主張，上述存款是長輩基於親屬關係、對晚輩進行的財產性贈與，應歸未成年人本人所有，丈夫在離婚案件中要求分割未成年子女名下存款的請求並無法律依據，故駁回該項訴訟請求。