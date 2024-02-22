力鵬楊梅廠大火！飄出揮發性有機物 楊梅、湖口空品恐受影響
位在桃園市楊梅區新榮路的力鵬楊梅廠，昨（21）日晚間7時許發生火警，警消獲報趕往在1個多小時後撲滅火勢，幸無人員傷亡，經環保局經量測下風處揮發性有機物為1.6 ppm，楊梅、新竹縣湖口鄉恐受影響，可以緊閉門窗、減少外出。力鵬表示，這次火警僅廠房屋頂3隻排煙管燒毀，預計後續將停工約3到5天進行鑑識，由於染一廠尚有產能，初估對整體影響有限。
記者孫唯容／綜合報導
昨天晚間7時許，位於楊梅區新榮路的力鵬企業股份有限公司楊梅廠發生火警，消防局通報後即派員前往，經量測下風處揮發性有機物為1.6ppm，火勢已在昨晚8時31分撲滅。
環保局指出，力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，起火處為染整2廠的E009熱定型機煙囪管路，火勢經由廢氣排煙管道造成頂樓火災，該廠未存放毒化物，詳細起火原因仍待進一步調查釐清；仍將持續監控空氣品質。
環保局表示，晚間7時至9時間為微弱東南風偏南方，故下風處落於過嶺地區9時30分已轉變風向為東北風，受影響區域可能落在楊梅區、新竹縣湖口鄉。環保局已派遣多名稽查員於現場持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值，下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，請注意落塵並務必戴口罩。