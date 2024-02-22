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司馬庫斯賞櫻團13人「上吐下瀉」！疑集體食物中毒　早午餐菜色曝

▲司馬庫斯18人賞櫻團疑集體食物中毒，有民眾直接倒在步道上等待救援，經秀巒衛生室初步檢傷共有13人送醫。（圖／翻攝畫面）
▲司馬庫斯18人賞櫻團疑集體食物中毒，有民眾直接倒在步道上等待救援，經秀巒衛生室初步檢傷共有13人送醫。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新竹縣司馬庫斯為知名賞櫻花景點，昨（21）日驚傳一行來自台中的18人賞櫻團，下午3時許結束行後陸續出現中毒、上吐下瀉等症狀，還有民眾直接倒在步道上等待救援，經秀巒衛生室初步檢傷共有13人送醫。新竹縣衛生局指出，旅行團的早餐「三明治」和午餐「海苔捲」都由台中訂購外帶，並未在新竹縣團體用餐，衛生局亦將積極進行此疑似食品中毒案件調查，釐清相關原因並依相關規定辦理後續事宜。

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▲民眾無力坐在路邊。（圖／翻攝畫面）
▲民眾無力坐在路邊。（圖／翻攝畫面）
據了解，該團來自中部的18人賞櫻團是在台中烏日知名旅行社安排下，前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯賞櫻花，豈料在昨天傍晚4時過後，團中陸續有人出現不斷嘔吐、下瀉、畏寒、發冷顫等症狀，該團團員平均年齡約65歲，最長者74歲，不少人根本無力行走，甚至有患者四肢無力癱倒呼吸急促。

新竹縣政府指出，消防局獲報後第一時間積極展開救護，共13人有症狀，經秀巒衛生室初步檢傷就醫後，6位送至北榮新竹及5位送至台大醫院竹東就醫，2位輕症領藥後返家，根據初步調查，判斷疑似為食物中毒事件。

該旅遊團領隊表示，本次為18人之旅行團共2車，分別於上午6:30分至7:00由台中市太平及台中市區出發，昨天用餐菜單為於台中訂購之外帶餐點，早餐三明治為吐司肉片及漢堡肉片，午餐則是嫩雞口味的海苔飯捲，當天行程中未有在新竹縣團體用餐情況。確切事發原因仍待新竹縣政府衛生局進一步的調查。

▲司馬庫斯泰雅族部落素有「上帝的部落」美稱，海拔1500公尺中每年都會盛開大片粉紅花海，自然景觀美不勝收。（圖／翻攝自Smangus司馬庫斯臉書）
▲司馬庫斯泰雅族部落素有「上帝的部落」美稱，海拔1500公尺中每年都會盛開大片粉紅花海。（圖／翻攝自Smangus司馬庫斯臉書）

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