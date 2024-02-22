Toyz爆交往篠崎泫！被抓包「同款花紋枕頭」疑認愛 他8字回應了
網紅Toyz（劉偉健）在情人節前夕誇下海口，若貼文破100萬讚就要跟「未婚7」求婚，也讓不少網友瘋猜女方身分。昨（21）日有眼尖網友發現，Toyz枕頭的花紋與台日混血女星篠崎泫同款，加上篠崎泫的綽號叫「小7」，眾人猜測她就是Toyz「未婚7」。對此Toyz回應「我們是很好的朋友」，否認戀情。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz於19日發文與貓咪的合照，被眼尖網友發現，篠崎泫透過限時動態PO出唱歌影片，她身後的白色枕頭的花紋與Toyz的同款，且雙方有互相追蹤，讓網友瘋猜，「靠枕跟小7限動同款？」、「跟篠崎泫限時動態的背景一樣，算公開了吧」、「Toyz你明明跟小7泫交往，為什麼不敢承認」、「抓到了，是小7泫」。
事實上，Toyz過去在直播中，數次對篠崎泫表達好感，還曾直播公開告白「因為我很喜歡妳！」日前見到篠崎泫上線直播間，他又立馬隔空喊話：「如果我到時候三審結束，妳（篠崎泫）還沒遇到真愛的話，我希望妳可以給我一次機會，因為我真的實在太喜歡妳了。」而近日Toyz被網友比對抓包，認為他口中的「未婚7」就是篠崎泫，Toyz昨晚發聲否認，強調對方是圈外人，礙於自己形象不好，怕公開給對方壓力。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道