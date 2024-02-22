獨／前NBA巨星Stephon Marbury下週訪台！將與「峮峮」出席活動

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天下第一控衛！Stephon Marbury捨我其誰
Stephon Marbury曾自封「天下第一控衛」，因為他在新人球季就可以在NBA大放異彩，場均15.8分的演出，加上7.8次助攻，他在新人年，就很受注目。
1996年選秀，他先被公鹿隊選中，並且交易到灰狼隊，灰狼則是送出傳奇射手「雷槍」Ray Allen跟隔年選秀第一輪的第一順位選秀權給公鹿，隔年更是成為球隊主力，曾跟隊友Tom Gugliotta、Kevin Garnett一起打進季後賽，不過因為外傳他跟Kevin Garnett要求一樣的大約，之後自己被一起三方交易後，轉隊到離家鄉紐約比較近的紐澤西籃網隊，而公鹿隊卻獲得Sam Cassell（現任塞爾提克助理教練）。
從籃網打出生涯最高分、跟太陽交易Jason Kidd
Stephon Marbury轉隊後就是籃網隊核心，曾單場攻下50分，不過球隊戰績不佳，他也在2001-02賽季被交易送到太陽隊，太陽也換來Jason Kidd這位超級後衛。
雖然Marbury在太陽也一度帶領球隊打進季後賽，並跟球隊簽下4年7600萬的超級大約，但之後仍未能幫球隊奪下好成績，加上Amar'e Stoudemire也因傷病問題影響，太陽隊很難發揮，也再把他送到紐約尼克隊。
回到家鄉打球、「綠衫軍」三巨頭Stephon Marbury NBA最終站
在NBA共效力13個球季，Stephon Marbury在NBA打球曾加入家鄉球隊紐約尼克，但他也在紐約跟教練、球隊有些不愉快，不但是因為戰績不佳而已，加上父親去世，對他影響很大，Stephon Marbury在紐約度過他的低潮，也被紐約媒體修理成「馬大少」。
2009年他被尼克隊買斷合約，並且他以自由球員身分加入「綠衫軍」塞爾提克，他幫助球隊打進季後賽第二輪，原本球隊有意續約，但他也婉拒，十分有個性，也很有想法。
47歲的Stephon Marbury雖然被認為是很有爭議的球員，但他「獨狼」、「天下第一人」的個性，也擁有不少球迷支持，也曾發展過自己的球鞋品牌Starbury等，號稱是「要讓大家都買得起球鞋」，一雙約15元美金，並且還推出過三代，可惜最後也無疾而終。
Stephon Marbury是CBA史上第一位拿下年度MVP的外援，北京球迷太喜愛他，還幫他建立雕像，「馬布里之家」博物館等，他也擔任北京紫禁勇士總教練，他在中國很受歡迎，這幾年他重心移往香港，也希望幫助香港的籃球運動蓬勃發展。
這次來台，也是Stephon Marbury跟台灣球迷的首度見面，會跟球迷有怎樣的互動，他還是那位「獨狼」馬大少嗎？令人期待。
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