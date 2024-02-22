美大咖友台議員訪台 外交部：進一步深化台美「堅若磐石」關係
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）今（22）日率領跨黨派重量級議員訪團來台。外交部表示，此行能進一步深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。
記者呂炯昌／台北報導
訪團成員包括「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）等人。外交部指出，本次為中國特別委員會首度組團，成員並包括兩黨重要議員，展現美國國會挺台的高度共識。外交部對五位議員來訪表達誠摯歡迎。
訪團在台期間將晉見蔡英文總統、副總統暨總統當選人賴清德，以及副總統當選人蕭美琴，並接受外交部長吳釗燮款宴，與我方就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。
外交部指出，中國特別委員會自2023年成立以來，持續透過具體行動與多元方式，展現對強化台灣安全及提升嚇阻中國力量的強勁支持。並在我國大選後第一時間由蓋拉格及克利胥納莫提首席發表聯合聲明，恭賀我國完成自由與公平的選舉。本團多數成員也是「國會台灣連線」的我國友人。
外交部指出，本訪團再次彰顯美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的高度重視與承諾。尤其今（2024）年適逢《臺灣關係法》立法45週年，國會友人的來訪別具意義。相信此行定能進一步深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。