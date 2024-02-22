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Joeman「全款買入」東京房！地區引發熱議　認了早被吳淡如警告

▲百萬網紅Joeman全款買入東京房，卻因買在墨田區引發熱議，他也透露乾媽吳淡如早警告過他。（圖／Joeman YouTube）
▲百萬網紅Joeman全款買入東京房，卻因買在墨田區引發熱議，他也透露乾媽吳淡如早警告過他。（圖／Joeman YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

擁有百萬訂閱的網紅Joeman「九妹」日前斥資6500萬日幣（約新台幣1500萬元），在日本東京墨田區買下3層樓透天新房，引起外界熱議。昨（21）日Joeman再度發文訴心聲，「人生就是勇敢追夢」，曝自己是全款買入。

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Joeman昨日對於東京買房一事抒發心聲，他表示自己對於這件事做了快一年的功課，「當然也知道山手線最爽，港區、千代田、世田谷最尊爵」，而東京東邊有淹水的可能性，透露乾媽吳淡如早也警告過他，還有一戶建木造的鑑價低缺點，自己在談貸款也深有體會，「所以後來沒貸款，全款買入。」

▲Joeman公開自己在東京的新家內部樣貌。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman公開自己在東京的新家內部樣貌。（圖／Joeman YouTube）
Joeman表示房地產不可能完美，如果完美的話，那價格就一定是破億起跳，他舉例在台灣，「就好像我在台灣也想住大安或大直的大坪數新房啊，但白手起家的人有幾個買得起呢？」他認為人生就是勇敢追夢，「講了一輩子的好想搬去東京，那就去實踐看看，住起來自己開心舒適就好，有賺很好，賠錢也不會太難過。」只是讓他始料未及的是日幣貶值，「但我真的不知道日幣會跌到0.21，哭阿」，坦言因為匯率關係，等於現虧150萬。

▲Joeman訴說在東京買房的心聲。（圖／Joeman IG）
▲Joeman訴說在東京買房的心聲。（圖／Joeman IG）
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