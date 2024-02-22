輝達報喜！台股早盤漲逾200點衝18881點新高 台積電漲2%至695元
儘管美股漲跌互見，但在輝達（NVIDIA）財報亮眼盤後股價漲逾10%，台股今（22）日早盤在台積電領攻上漲14元至695元，AI股一片紅通通之下，大盤指數也一度上漲逾200點，衝上18881.77點再創歷史新高，而AI股緯創盤中更漲逾3%，廣達、智原、創意也有2%以上漲幅。不過，由於金融股及傳產的水泥、食品及紡織走弱，台股漲幅目前也收斂至150點左右。
記者顏真真／台北報導
在投資人期待盤後輝達財報的公布，美股主要指數收盤互有漲跌，其中道瓊工業指數上漲48.44點，漲幅0.13%，收38612.24點；標普500指數上揚6.29點，漲0.13%，收4981.80點；那斯達克指數下跌49.91點，跌0.32%，收15580.87點，費城半導體指數下跌10.51點，跌幅0.24%，收4446.36點。
輝達在美股收盤後也公布，截至1月28日的會計年度第4季營收221億美元，較去年同期激增265%；淨利近123億美元，每股盈餘4.93美元，年增765%。即使華爾街訂出高標，輝達仍繳出優於市場預期的業績，顯示AI熱潮尚無消退跡象，投資人持續搶進輝達，刺激盤後股價漲逾10%。
在輝達財報出爐報喜之下，台股今日早盤在台積電領之下，以18826.85點、上漲150.54點開出，台積電開盤上漲14元來到695元，漲幅逾2%，AI股更是一片紅通通，緯創、技嘉漲逾3%，廣達、光寶科、智原、創意也有2%以上漲幅，鴻海也漲快1%，來到104元。
不過，相較電子權值股帶頭衝，金融股及傳產股表現就較疲弱，金融股由紅翻跌，傳產股的水泥、食品、塑膠類股目前都跌，也使得大盤漲幅收斂至200點以內，目前漲150點左右。