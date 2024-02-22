等嘸軍援！烏克蘭軍隊、武器數量都遭俄輾壓　苦吞近9月最大敗仗

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1名代號「Limuzyn」的連長也指出，每個單位最緊迫的問題就是缺人，東部戰線的惡劣條件雖然加劇了俄軍傷亡，但也對烏克蘭士兵的健康造成破壞。與此同時，烏克蘭國防部副部長哈夫里留克（Ivan Havryliuk）也呼籲，由於缺乏火砲彈藥、火箭彈，烏克蘭被迫採取守勢，基輔預計俄羅斯將在多個戰線上加強進攻，如果來自盟友、特別是美國的軍事援助再拖延下去，前線局勢對烏克蘭來說將會變得更加困難。
美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的研究員兼俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）估計，俄羅斯的砲兵正以高於烏克蘭的5倍力量發動攻勢，直言烏克蘭沒有獲得足夠數量的火砲彈藥，來滿足其最低防禦需求，警告：「這不是一個可持續發展的局面」。
報導指出，俄羅斯現在控制著烏克蘭近1/5的領土，包括2014年吞併的克里米亞半島，除了人數不平等以外，莫斯科的國防開支也讓烏克蘭相形見絀，以2024年為例，俄國預計投入1090億美元，是烏克蘭438億美元的2倍之多。
而且，在佔領阿夫季夫卡後，俄軍的攻擊並沒有結束，烏軍第47機械旅的無人機操作員安德烈（Andriy）表示，繼阿夫季夫卡之後，接下來是附近的村莊，然後是附近較大的城鎮，如米爾諾赫拉德（Myrnohrad）、波克羅夫斯克（Pokrovsk）等等。
《紐約時報》20日並報導，阿夫季夫卡失守後，由於無法執行有秩序的撤退，估計有850至1000名烏軍淪為俄軍俘虜；另有報導指出有約300名烏軍傷兵來不及撤走而遭孤立，凶多吉少，雖然美國官員不認為這代表烏克蘭就出現「重大戰略挫折」，但有戰鬥經驗士兵被俘，仍可能加劇人力資源不足等問題。
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