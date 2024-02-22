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等嘸軍援！烏克蘭軍隊、武器數量都遭俄輾壓　苦吞近9月最大敗仗

▲烏克蘭宣布撤離烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka），圖為俄國國防部公布的、攻克當地的俄國士兵。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭宣布撤離烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka），圖為俄國國防部公布的、攻克當地的俄國士兵。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

烏克蘭於16日宣布撤離烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka），吞下近9個月來的最大敗仗，也是俄羅斯自去年5月佔領巴赫穆特（Bakhmut）以來的重大勝利。外媒分析，戰爭時間過長，加上重要盟友軍援卡關，烏克蘭在軍隊人數、武器數量方面都開始遭到俄羅斯輾壓，烏克蘭第3獨立突擊旅發言人表示，以阿夫季夫卡為例，守軍與敵方攻擊人數比例約為1:7，烏克蘭的士兵們開始感到疲憊，並預計俄軍佔領東部城鎮後，更多攻擊行動將持續發生。

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根據《路透社》報導，隨著俄烏戰爭進入第3年，烏軍逐漸耗盡士兵和彈藥來抵禦入侵者，烏軍第59旅1名代號為「Tygr」的排長估計，戰爭剛開始時該旅所有的士兵，現在只剩60-70%還在服役，其他的不是被殺、受傷，就是因為年老或疾病等原因無法再打仗。

1名代號「Limuzyn」的連長也指出，每個單位最緊迫的問題就是缺人，東部戰線的惡劣條件雖然加劇了俄軍傷亡，但也對烏克蘭士兵的健康造成破壞。與此同時，烏克蘭國防部副部長哈夫里留克（Ivan Havryliuk）也呼籲，由於缺乏火砲彈藥、火箭彈，烏克蘭被迫採取守勢，基輔預計俄羅斯將在多個戰線上加強進攻，如果來自盟友、特別是美國的軍事援助再拖延下去，前線局勢對烏克蘭來說將會變得更加困難。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的研究員兼俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）估計，俄羅斯的砲兵正以高於烏克蘭的5倍力量發動攻勢，直言烏克蘭沒有獲得足夠數量的火砲彈藥，來滿足其最低防禦需求，警告：「這不是一個可持續發展的局面」。

報導指出，俄羅斯現在控制著烏克蘭近1/5的領土，包括2014年吞併的克里米亞半島，除了人數不平等以外，莫斯科的國防開支也讓烏克蘭相形見絀，以2024年為例，俄國預計投入1090億美元，是烏克蘭438億美元的2倍之多。

而且，在佔領阿夫季夫卡後，俄軍的攻擊並沒有結束，烏軍第47機械旅的無人機操作員安德烈（Andriy）表示，繼阿夫季夫卡之後，接下來是附近的村莊，然後是附近較大的城鎮，如米爾諾赫拉德（Myrnohrad）、波克羅夫斯克（Pokrovsk）等等。

《紐約時報》20日並報導，阿夫季夫卡失守後，由於無法執行有秩序的撤退，估計有850至1000名烏軍淪為俄軍俘虜；另有報導指出有約300名烏軍傷兵來不及撤走而遭孤立，凶多吉少，雖然美國官員不認為這代表烏克蘭就出現「重大戰略挫折」，但有戰鬥經驗士兵被俘，仍可能加劇人力資源不足等問題。

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