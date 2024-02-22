亞洲盃男籃／中華隊戰紐12人確定、先發皆200以下 以全本土應戰
中華男籃今（22）日將在亞洲盃資格賽第一階段賽事對上紐西蘭，中華隊最終12人名單也大致底定，此前生病的林秉聖預計將被移出名單，而先發5人則預計由謝宗融、王皓吉、劉錚、林信寬和林俊吉來擔任。
記者黃建霖/綜合報導
本屆賽事中華隊13人正選名單的球員為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。阿提諾和阿巴西確定不在名單之中，阿提諾是因為合約問題，阿巴西則是腳踝受傷。而最終比賽登錄的12人，則會在賽前才確定，視訓練狀況由教練團來定奪。
在受訪時中華隊總教練桑茂森表示，希望能用速度來對抗高度，打出球隊外線上的優勢，以和紐西蘭抗衡。根據了解，在此一構想下以及考量練球狀況後，球隊在選擇12人名單時，本打算在譚傑龍、陳侑昫和林正中選擇一人放棄，不過林秉聖感冒身體不適，因此暫時將其移出名單。
中華隊目前的陣容相當矮小，先發5人都在200公分以下，林正和譚傑龍兩人都在板凳上待命，貫徹「以快制高」策略。面對有2名211公分長人的紐西蘭，我國將面臨非常大的考驗，在沒有歸化球員阿提諾扛禁區的情況下，球隊必須打出超乎水準的表現才可能贏球。
轉播資訊
中華男籃本次資格賽與香港、菲律賓、紐西蘭分在B組，第一階段賽事將於22日晚間7點先在臺北和平籃球館迎戰紐西蘭，25日前往馬尼拉對決菲律賓。愛爾達體育家族獨家透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館呈現亞洲盃資格賽現場直播。