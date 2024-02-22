歡慶台灣燈會！台鐵推出鰻魚便當　今北車快閃銷售　

2024台灣燈會「龍來台灣」即將於24日在台南登場，台鐵公司為響應燈會，攜手交通部觀光署開發「鰻魚便當」，並於今（22）日在北車快閃銷售200份，每份售價199元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 歡慶台灣燈會邁入第35屆，台鐵公司今於台北車站台鐵便當店一日快閃銷售，並於3月1日至10日由台鐵便當台南店、台南高鐵店及左營高鐵店接棒販售，每份售價199元，讓旅客不需南北奔波，均可享用到「鰻好吃」的特色便當。台鐵說明，主菜選用深受國人喜愛的輸日等級鰻魚，佐以蒲燒醬汁細細包覆，將醬汁與鰻魚完美結合，口口經典美味。副菜有粉嫩色澤的洛神蘿蔔做開胃菜，搭配屏東東港在地特色食材櫻花蝦，營養價值高。另台鐵提到，蔬菜選用娃娃菜，佐以枸杞、鮮香菇絲燴炒，口感清甜爽口，最後再融入高雄在地山區特產的炒龍鬚菜，豐富食材打造成繽紛可口的美味便當。盛裝餐盒則選用環境友善的竹纖維餐盒，和本屆燈會主燈的光源電力結合綠能與節能概念採用太陽能發電科技呼應。年代旅遊被踢出品保協會！林大鈞認無法賠錢 沒繳保證金恐被撤照年代旅遊即起禁出團！今16人飛富國島「在機場改自由行」快訊／觀光署出手！年代旅遊欠債破千萬 即日起勒令停業3個月搭台積電日本廠商機！飛買家拚「機上免稅品」成長3成