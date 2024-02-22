反中鷹派美眾議員蓋拉格訪台 總統府：展現對台堅定支持
▲美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, 左二）率領跨黨派重量級議員訪團來台。（圖／翻攝自Mike Gallagher臉書）
記者
陳佩君／台北報導
｜ 2024-02-22 09:15:26 2024-02-22 10:14:56
總統府發言人林聿禪今（22）日表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）所率跨黨派重量級議員訪問團訪台，總統蔡英文與副總統賴清德將分別於上午10時、11時於總統府接見訪問團，就台美經貿、印太區域情勢等各領域議題交換意見。
林聿禪表示，本次訪團成員也包含：民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）、眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）。蓋拉格主席、克利胥納莫提首席議員、穆理納眾議員與莫頓眾議員曾在去年4月蔡英文過境洛杉磯期間，在加州雷根圖書館與蔡英文會面，而強森眾議員則是第一次來台訪問。
林聿禪表示，感謝蓋拉格主席、克利胥納莫提首席議員與美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會成員對台灣的長期支持，「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會去年曾提出「支持台灣之十項政策建議」（Ten for Taiwan）報告，近年來美國國會也藉由「國防授權法案」（NDAA）等各項法案，協助台灣強化自我防衛能力。蓋拉格主席、克利胥納莫提首席議員更於1月台灣總統大選後，第一時間發表聯合聲明，恭賀台灣完成自由與公平之選舉。
林聿禪說，這次蓋拉格主席、克利胥納莫提首席議員率跨黨派重量級議員訪台，更是以實際行動展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持，相信台美雙方能夠持續深化交流與合作，共同守護印太區域和平穩定與繁榮、捍衛得來不易的民主自由。