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MLB／曾簽8年45億元巨約名將Hosmer宣佈退役！教士還要付他8.18億

▲曾助堪薩斯皇家拿下世界冠軍的34歲名將霍斯摩（Eric Hosmer）近日在個人社群宣布退役。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾助堪薩斯皇家拿下世界冠軍的34歲名將霍斯摩（Eric Hosmer）近日在個人社群宣布退役。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

在2015年幫助堪薩斯皇家隊拿下自1985年以來的隊史首冠，握有4次金手套並入選過1次全明星賽的34歲名將霍斯摩（Eric Hosmer）近日在個人社群宣布退役選手身份，並且將轉向發展Podcast節目。值得一提的是，退休後的他在2025年賽季還能夠領到聖地牙哥教士的2600萬美金（約新台幣8.18億元）薪水。

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Eric Hosmer今（22）日在個人社群上宣布，即將成立媒體《MoonBall Media》發展Podcast節目，同時也宣告自己的選手生涯結束，在大聯盟的13個賽季，留下平均打擊率2成76，198轟、893打點的成績。

由於聖地牙哥教士隊在2022年將有約在身的Eric Hosmer交易走，因此退休後的他在2025年賽季還能夠領到教士的2600萬美金（約新台幣8.18億元）薪水。

Eric Hosmer在2008年被皇家隊以第三順位選進，在大聯盟新人年就出賽128場比賽擊出19支全壘打，打擊率達到2成93，在當年度美聯最佳新秀排第三名。

爾後幾年成為皇家隊核心打線，在2015年更幫助皇家隊拿下久違的世界冠軍，在2016年、2017年打出生涯年，連年敲出生涯最高25轟，打擊率也分別有2成66、3成18。

在2018年和教士隊簽下8年1.44億美金（約新台幣45億元）的巨約，是當時球隊史上最高價合約，不過Eric Hosmer在2020年遭遇傷勢只出賽了38場，後續表現也逐漸走下坡。

2022年賽季，隨著教士隊再簽下多位球星，球隊薪資空間即將耗盡，因而選擇將Eric Hosmer交易到波士頓紅襪，但Eric Hosmer也在季末遭到釋出。2023年他轉戰芝加哥小熊，只出賽31場，打擊率雖有2成34並交出2轟，但最後還是遭到小熊釋出，如今選擇退役。

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