MLB／曾簽8年45億元巨約名將Hosmer宣佈退役！教士還要付他8.18億

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由於聖地牙哥教士隊在2022年將有約在身的Eric Hosmer交易走，因此退休後的他在2025年賽季還能夠領到教士的2600萬美金（約新台幣8.18億元）薪水。
Eric Hosmer在2008年被皇家隊以第三順位選進，在大聯盟新人年就出賽128場比賽擊出19支全壘打，打擊率達到2成93，在當年度美聯最佳新秀排第三名。
爾後幾年成為皇家隊核心打線，在2015年更幫助皇家隊拿下久違的世界冠軍，在2016年、2017年打出生涯年，連年敲出生涯最高25轟，打擊率也分別有2成66、3成18。
在2018年和教士隊簽下8年1.44億美金（約新台幣45億元）的巨約，是當時球隊史上最高價合約，不過Eric Hosmer在2020年遭遇傷勢只出賽了38場，後續表現也逐漸走下坡。
2022年賽季，隨著教士隊再簽下多位球星，球隊薪資空間即將耗盡，因而選擇將Eric Hosmer交易到波士頓紅襪，但Eric Hosmer也在季末遭到釋出。2023年他轉戰芝加哥小熊，只出賽31場，打擊率雖有2成34並交出2轟，但最後還是遭到小熊釋出，如今選擇退役。
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