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開車用手機不記點？民團批王國材別拔草測風向：扛不住壓力就下台

▲行人零死亡推動聯盟呼籲政策不要朝令夕改。（圖／記者許若茵攝，2024.02.22）
▲行人零死亡推動聯盟呼籲政策不要朝令夕改。（圖／記者許若茵攝，2024.02.22）

記者許若茵／台北報導

交通部長王國材近日表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討交通違規罰鍰在1200元以下，將不記點，也不開放民眾檢舉。今（22）日行人零死亡推動聯盟指出，政策不是拔草測風向，不應朝令夕改，道交條例形同虛設，開放違規就是漠視用路人性命。

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行人零死亡推動聯盟理事羅宜說明，王國材在20日表達有意將1200元以下交通違規「微罪不記點」，昨（21）日也表達甚至規劃「不予舉發」，放任交通違規，不願面對每年因錯誤的交通政策所造成的大量死傷，「記點制已變成宛如鐘擺，哪邊有意見交通部就往哪邊擺，短短幾年來改了好幾次」，不斷持續來回放寬，記點制形同虛設，民眾對政府的信任基礎逐漸薄弱，對交通規範無所適從，道路安全大開倒車。

行人零死亡推動聯盟理事林元敏指出，王國材稱道路安全已有改善，故可以放寬執法，「然而去年的道安成績根本就慘不忍睹」，1至11月的交通死亡人數仍高達2759人，甚至嚴重事故還創歷年同期新高，高達36萬多件，比前年同期還增加了2萬8897件，台灣甫被稱「行人地獄」，交通部既無積極政策以改善問題，也不與民間進行溝通，竟還要縱容違法行為。

林元敏提到，1200元（含）以下之違規包含駕駛中使用手機、逆向行駛、路邊違停、變換車道不打燈、爭道、超車等，連交通部長自稱最大成效的汽機車停讓行人法規罰款為1200至6000元，都有可能因此受影響，損害了台灣好不容易正要開始建立起來的「人本交通」的文化，聯盟堅決反對此種政策倒退、漠視用路人性命的政策。

林元敏直言，何為「微罪」？從去年開放路口違停後，道路因違規停車增加多少重大事故，對所有受難者和家屬而言，何來輕微一說？如果如部長所言，這些違規項目並不影響交通安全，那當初又為何設立法條規範禁止？為何設立處罰？如果部長遇到遇到壓力就腿軟膝蓋軟，扛不住壓力就應下台。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧解釋，認同執法並非交通問題的唯一解方，更重要的是道路設計與駕訓教育。然而交通「工程」與「教育」的改善完全沒有任何規劃，就要隨意開放不執法，沒有真正解決交通問題，反而徒增更多危險。從基層執法人員的角度而言，要是部長級的政策主導者，都是一遇到壓力就會低頭，那等於是在告訴大家，基層執法者更可以隨意欺凌，更難依規定開單執法。

陳愷寧呼籲，王國材稱執法只是短期成效，既然稱交通管理短期做法有「必要」要先這麼做，那為何可以取消？短中長期的規劃在哪裡？交通部應著重的地方在於「駕駛教育養成」、「車輛安全法規」，以及「交通工程設計」，但是過去每次遇到問題就只會用「執法」手段來調控，永遠的短視政策、模糊焦點。

陳愷寧也說，長遠而言，道路設計何時會全面改善？道路設計法規的時程為何？駕訓教育改革什麼時候才會開始？記點制度徒然取消，如何淘汰不適任駕駛？在源頭問題沒有改善計畫，工程、教育改革遙遙無期的情況下，不應再讓執法走回頭路。

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