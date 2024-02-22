日職／安樂智大傳轉戰墨聯！季後被爆霸凌 曾向中職詢問未獲青睞
日本職棒樂天金鷲投手安樂智大，去年球季結束後被爆出霸凌隊友醜聞，因此沒有被樂天放進保留名單，如同釋出，成為自由球員，但安樂智大在自由球員市場上乏人問津，傳出他還曾詢問過韓職、中職等球隊，希望能夠在亞洲賽場上繼續打拼，但卻皆未獲青睞，如今日本媒體透露，安樂智大有望轉戰墨西哥聯盟，延續職業選手生涯。
記者陳品翔/綜合報導
根據日媒《奇摩日本》報導，根據球界人士透露，安樂智大目前已經搬離他的居住地仙台，將住處搬到國內其他地方，但他仍以延續選手生涯為目標，報導當中也提到，傳出安樂智大曾向韓職和中職進行推銷，但在談判過後，他皆未獲任何球隊青睞，如今安樂智大得到延續球員生涯機會，將投靠墨西哥聯盟。
安樂智大球季結束後被爆出，在休息室強迫隊上的年輕球員倒立，還強行脫掉他們的褲子，讓後輩露出下體等狀況，行為相當惡劣，也遭到許多樂天金鷲球員投訴，樂天球團在得知後，也隨即進行內部調查，最終共有10人坦言曾遭受安樂智大的霸凌，此事件一出迅速席捲日本棒壇，也讓樂天別無選擇，在季後未將安樂智大放進保留名單。
安樂智大球速條件相當優異，投球時也以他超過150公里的快速球，作為主要對決打者的武器。安樂智大上賽季共替樂天金鷲出賽57場比賽，高居全隊投手群第3，27歲的他還很年輕，他期望能夠繼續延續選手生涯，到新的地方展示自己的能力。
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