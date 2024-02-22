以馬內利虎媽挨轟！陳海茵也愛安排女兒行程 老公抗議：壓力很大
台北市以馬內利美語補習班分享一對國小兄妹，被主播虎媽安排一天學習17.5小時，沒有分平假日，每天清晨5點50分起床，上課、補習、練琴到深夜11點半才睡，晚餐和功課都在車上解決，睡眠時間只有6.5小時，兩人成績很優秀，媽媽說孩子樂在其中。對此，前主播陳海茵承認也喜歡安排女兒行程，不過小孩沒感覺，倒是被老公抗議，「他覺得壓力很大！」
記者楊穎軒／綜合報導
陳海茵在新聞業待超過20年，坦承自己抗壓性高，「我也喜歡安排我自己跟女兒的行程，但有時候排得太滿，小孩沒感覺、反而是老公抗議，說他覺得壓力很大～」老公還說很多賺錢的老闆小時成績普通，提早出來創業，反而功課好的人可能一輩子當上班族，或唸到博士卻很難找工作。
回憶以前在採訪車上寫稿，晃到頭昏想吐，陳海茵曾經嘗試讓女兒在車上寫作業，「但我覺得還是要好好在書桌上寫完功課，對眼睛會比較好」，從小受填鴨式教育的她，認為要看小孩的資質因材施教，「有的小孩隨便教成績就很好、有的孩子就不是唸書的料，反而應該找到他有興趣的地方去培養發展。」
陳海茵表示，她奉行讀萬卷書，不如行萬里路，本身佩服這一對兄妹很聽媽媽的話，叫自己女兒練琴孩子都不肯，她也沒輒，至於國小兄妹睡覺時間短，陳海茵覺得應該尊重每個家庭教養方式：「畢竟每個家庭的資源、起點跟目標都不一樣，也有人說那些沒錢補習、學才藝的孩子不是更可憐？其實除了重視課業，培養孩子的品德、責任感也很重要不是嗎？」
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