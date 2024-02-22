輝達GTC大會3/18登場！將發表最新B100晶片 鴻海、廣達皆出席
輝達財報出爐報喜，連帶今（22）早台股也開出紅盤，上漲至18826.85點，台積電也漲到695元，朝700元邁進，其他AI股同樣一片紅，喜氣洋洋漲幅至少有2-3%。輝達利多還沒結束，但下一波公司活動已先公告，年度的GTC（GPU Technology Conference）大會將在3/18到3/21舉行。除了創辦人黃仁勳外，台積電、鴻海、廣達等台廠也將派人參與盛事。
記者魏妤庭／台北報導
輝達GTC大會（GPU Technology Conference）是該公司年度大事，匯集開發者、工程師、研究人員、發明家、IT決策者、創作者和輝達合作夥伴生態系的全球AI會議，可說是觀察AI關鍵技術發展的重要風向球。而今年的「GTC 2024」於3/18到3/21間於美國聖荷西會議中心舉行，採取線上、線下同步進行，也是近5年來首度舉辦實體GTC大會。
今（2024）年GTC大會同樣由輝達執行長黃仁勳親自主持，據了解，除了黃仁勳將在台灣時間3/19現身發表新款B100晶片外，大會主題將針對大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式人工智慧網路、物理、機器人以及量子、科學和邊緣運算等重要議題展開研討。
而依照輝達公告活動資訊，包含OpenAI營運長Lightcap、Meta副總裁Pineau、微軟GenAI副總裁Sébastien Bubeck、Google DeepMind科學家 Vanhoucke等科技巨頭代表，都會參與此次盛會。而在生產AI晶片扮演重要角色的台灣廠商，也將派人前往參與，包含台積電、鴻海、廣達等。