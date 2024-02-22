引進印度移工背後利益驚人？勞動部澄清：絕非提供仲介業者利益

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勞動部今天表示，去年已說明與印度正在洽談簽署MOU還未簽署，並多次嚴正聲明將開放10萬名印度移工來臺是假訊息，外界勿再誤解。另MOU簽署是增加雇主自行決定來源選項，並積極回應產業及家庭雇主期待，嚴正澄清絕非提供人力仲介業者龐大利益。
勞動部說明，去年外界不斷不實傳聞我國與印度已簽署印度移工合作MOU，將開放10萬名印度移工來台，該部已多次說明，去年與印度正在洽談簽署MOU還未簽署，並多次嚴正聲明將開放10萬名印度移工來台是假訊息，也呼籲國人不要受到誤導、轉傳、以訛傳訛。另外，也多次說明，簽署後依條約締結法規定，須受立法院監督，並非簽署後立即引進印度移工，更無引進10萬人規劃，但非常遺憾仍有人持續錯誤引用。
勞動部指出，我國移工75萬人來源20餘年來僅有越南、印度、菲律賓及泰國等4國，加上日韓近年大幅鬆綁移工政策搶工且移工來源都有10餘國，印度勞工素質穩定、刻苦耐勞、評價良好，各國皆積極爭取或擴大引進，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽。
針對蔡正元說法，勞動部表示，我國移工來源過少，增加印度為新移工來源，是增加雇主自行決定來源選項，並積極回應產業及家庭移工雇主團體與立法院朝野長期期待開發新移工來源國的要求，嚴正澄清絕非提供人力仲介業者仲介費、貸款或匯款等龐大利益。
勞動部進一步說明，雇主目前招募引進4國移工的方式，本就由雇主自由決定採取自行招募、直接聘僱或委託人力仲介三種方式之一，並非限定只能透過人力仲介招募引進。
MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，均會透過跨部會共同審慎研議，並廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。待各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。
勞動部重申，絕對會嚴格把關，聆聽各界的聲音及意見，加強溝通以消除疑慮。也嚴正澄清，增加印度移工為新來源是增加雇主引進來源選項，並由雇主自行決定來源，絕非提供人力仲介業者龐大利益，外界勿再誤解。