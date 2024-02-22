亞洲盃男籃／中華隊身高劣勢怎麼辦　桑總：要打得兇、攻對方弱點

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桑茂森表示，這正是他選擇謝宗融、而非林正與譚傑龍擔任先發中鋒的原因，「他的對抗性比林正優異，宗融這些年在富邦，比賽經驗、解讀比較豐富，希望他有這樣的經驗能去帶領林正、傑龍。」至於先發大前鋒王皓吉的部分，則是因為他有和球隊在亞運練過，又是老大哥，進攻端手段豐富，有外線、有速度，被認為可以擔綱大任。
桑茂森認為，身高矮那侵略性、身體接觸就要多，防守要更兇悍，「比較擔心我們球員對於防守端的認知，他們過往沒防守過那麼高大的球員，這次對方的球員比他原本守的球員又大了2、3號，這些球員在籃下的能力上又比他們見過的中鋒更好，因此他們的防守範圍可能要變大，這個必須要在國家隊快速建立認知。現在世界各地的4號球員，運動能力都很優異，投射能力、跑動能力都很好。當然我們也是有，只是Size就是比人家小了1到2號。」
在身高劣勢的對位中，桑茂森明言對位上也必須給對方帶來防守的壓力，本土這些高大球員，在職業聯賽進攻手段太少，所以常常被放在板凳上，到國家隊應該要更積極「不能動不動被打掉」。
「對我們來講紐西蘭隊整隊都是洋將，在國際賽你就是要去守他，你守他的確是弱點，但重點看的是你有沒有足夠的能力去攻他的缺點，你也可以讓他煩惱，你有好的外線，他勢必也會有所困擾，我不信高大球員不怕速度快的球員，你是有優勢的，只是要怎麼在短時間內善加利用自己。」