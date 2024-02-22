以馬內利兄妹只睡6小時！阿Ben嗆虎媽「別把妳的遺憾轉嫁給孩子」
台北市以馬內利美語補習班一對國小兄妹，一個禮拜7天清晨5點50分起床，接著就是一連串上課、補習、練琴、學英文，直到深夜11點半才就寢，只睡6.5小時，起床再重複精實行程，沒有任何娛樂，主播媽媽表示孩子樂在其中。對此，育有2男1女的阿Ben（白吉勝）直接開嗆虎媽：「孩子不是出生來成就妳的夢想好嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
阿Ben讀完該虎媽的自述文及兄妹每天的行程表，忍不住抨擊家長：「孩子出生不是為了完成妳未完成的夢想，別把妳的遺憾建築在孩子的痛苦上！」似乎覺得太離譜，阿Ben又在留言區反問女主播：「我就問這位家長妳小時候也這麼拚嗎？還是妳現在每天上班也是只睡5小時？」
也是基督徒的阿Ben說，以馬內利的意思是上帝與我們同在，諷刺地說：「絕對不是與課本與老師同在...真的不要鬧了啦...孩子不是出生來成就妳的夢想好嗎？」網友反應一面倒：「看了好心疼孩子」、「非常認同」、「這種盯法大人應該也會短命」、「通常這種父母，自己都自信爆棚，都說是孩子自己要這樣做的，很愛炫耀...孩子真的很可憐，長大一定會爆炸」！
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