台股14千金再現　聯發科早盤重返千元俱樂部

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隨著輝達財報出爐報喜，台股今日早盤在台積電領攻之下，以18826.85點、上漲150.54點開出，台積電開盤更上漲14元來到695元，漲幅逾2%，AI股更是一片紅通通，緯創、技嘉漲逾3%，廣達、光寶科、智原、創意也有2%以上漲幅，聯發科也漲快2%，並重返千元俱樂部行列，鴻海則漲近1%，台股大盤指數也進一步衝上18881.77點，再創歷史新高，上漲205.46點。
值得注意的是，聯發科今日以993元開出後，並進一上衝上1005元，重返千元大關，也讓台股千元俱樂部重回14檔之多，除受惠輝達NIVID財報助攻，聯發科持續在多項關鍵領域保持領先， 尤其MWC是公司展示在各技術及產品領域躍進成果的舞台，今年帶來最新的邊緣生成式AI、衛星寬頻、5G RedCap 和 CPE跨領域的新產品，更透過6G環境運算等新興技術，為6G時代奠定堅實的基礎，尤其最新旗艦5G行動處理器天璣9300，現場展示業界首見在手機端處理的即時AI影片生成應用，內建全球首創的硬體生成式AI引擎，具備安全、個人化AI能力，能高效利用記憶體頻寬、支持LoRA裝置端生成式AI技能擴充技術，生成式AI處理速度是前一代AI處理器的8倍。
至於目前台股千元俱樂部成員，包括大漲逾200元的股王世芯-KY，龍年開紅盤日飆上4430元新天價後，今日早盤最高來到4205元，目前在4190元附近震盪；股后則是力旺，股價亦超過2900元水準，今日早盤一度來到2920元。
此外，信驊、大立光、緯穎、祥碩股價也躋身2000元俱樂部 ，大立光早盤最高價來到2530元，信驊一度衝上2815元，目前則翻跌下探2730元，而M31、旭隼、創意、川湖、譜瑞-KY、亞德客-KY、嘉澤及聯發科也都是台股「千金股」俱樂部成員，另市場也看好材料-KY、鈊象、健策，亦有望晉升千金股之列。