《1624》歌仔音樂劇週六登場！明開放總彩搶先看、行前指南全公開

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文化部提到，《1624》歌仔音樂劇免費、免票入場，每日下午3點半開放排隊入場，分4個入口排隊。現場亦規劃敬老席與愛心席，65歲以上年長者、身障人士可由1位陪同者一同進場，請攜帶相關身分證明入座。並呼籲民眾注意自身安全，切勿搭帳、夜排，也請遵守官方公佈的注意事項，共同打造愉快又安全的看戲氛圍。
文化部表示，《1624》呈現台灣海域船來船往，準備一同穿越時空的民眾，也有多種交通方式可以快速抵達演出現場。因預期將有大量民眾湧入，高鐵周邊將實施交通管制，不過自行開車的民眾也不用煩惱，現場新闢了「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場；也推薦大家搭乘輕鬆免等待的台鐵與高鐵，台鐵沙崙站前站出口，步行約8分鐘即可抵達；高鐵台南站2號出口，步行約8分鐘即可抵達；民眾亦可選擇搭乘免費接駁車，下車後步行約5分鐘即可抵達。
文化部指出，現場將販售限量紀念商品，每天下午4點開賣，收藏偶像光采正當時，角色酒瓶衣、壓克力磁鐵磚、香氛卡、書籤套組等精美紀念品等著大家帶回家。元宵佳節邀請民眾來台南欣賞《1624》歌仔音樂劇，一同跨越400年的時空回到大員，全民一起用生動有趣的方式來上這堂歷史課。
《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊
時間：113年2月23日（五）18:00彩排場、2月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30
地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）
入場：免費免票
轉播資訊
2月24日（六）20:00
電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus
網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY
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2月25日（日）19:30
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