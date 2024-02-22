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《1624》歌仔音樂劇週六登場！明開放總彩搶先看、行前指南全公開

▲《1624》歌仔音樂劇將於2月24、25日晚間在大台南會展中心前演出，明（23）日開放總彩搶先看。（圖／國立傳統藝術中心提供）
▲《1624》歌仔音樂劇將於2月24、25日晚間在大台南會展中心前演出，明（23）日開放總彩搶先看。（圖／國立傳統藝術中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦《1624》歌仔音樂劇將於2月24元宵節、2月25日晚間在大台南會展中心前演出，該劇集結了台灣傳統戲曲菁英，並破天荒由2大歌仔戲天王孫翠鳳、唐美雲同台領銜主演。適逢台灣燈會期間，文化部考量正式演出場次將出現觀眾擠爆現場狀況，特別開放明（23）日下午6點開放總彩排場，下午3點半開放入場，邀請民眾一同搶先看。

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文化部表示，年假一結束，台前幕後逾500名工作人員齊聚台南，在艷陽下揮汗如雨地排練。《1624》作為浩瀚史詩大作，為了展現17世紀風雲際會的臺海情勢，演出長約150分鐘，無中場休息；主創團隊預告「首演場會演到讓大家趕不上高鐵」，提醒規劃欣賞首演場的觀眾可預先安排離場交通方式，亦可安排府城2天1夜小旅行，隔天再來二刷《1624》。

▲文化部《1624》歌仔音樂劇本週六日登場，23日彩排特開放搶先看，下午3點半開放入場。（圖／文化部提供）
▲文化部《1624》歌仔音樂劇本週六日登場，23日彩排特開放搶先看，下午3點半開放入場。（圖／文化部提供）
文化部提到，《1624》歌仔音樂劇免費、免票入場，每日下午3點半開放排隊入場，分4個入口排隊。現場亦規劃敬老席與愛心席，65歲以上年長者、身障人士可由1位陪同者一同進場，請攜帶相關身分證明入座。並呼籲民眾注意自身安全，切勿搭帳、夜排，也請遵守官方公佈的注意事項，共同打造愉快又安全的看戲氛圍。

▲《1624》歌仔音樂劇交通資訊圖。（圖／文化部提供）
▲《1624》歌仔音樂劇交通資訊圖。（圖／文化部提供）
文化部表示，《1624》呈現台灣海域船來船往，準備一同穿越時空的民眾，也有多種交通方式可以快速抵達演出現場。因預期將有大量民眾湧入，高鐵周邊將實施交通管制，不過自行開車的民眾也不用煩惱，現場新闢了「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場；也推薦大家搭乘輕鬆免等待的台鐵與高鐵，台鐵沙崙站前站出口，步行約8分鐘即可抵達；高鐵台南站2號出口，步行約8分鐘即可抵達；民眾亦可選擇搭乘免費接駁車，下車後步行約5分鐘即可抵達。

文化部指出，現場將販售限量紀念商品，每天下午4點開賣，收藏偶像光采正當時，角色酒瓶衣、壓克力磁鐵磚、香氛卡、書籤套組等精美紀念品等著大家帶回家。元宵佳節邀請民眾來台南欣賞《1624》歌仔音樂劇，一同跨越400年的時空回到大員，全民一起用生動有趣的方式來上這堂歷史課。

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊

時間：113年2月23日（五）18:00彩排場、2月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30

地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）

入場：免費免票

轉播資訊

2月24日（六）20:00

電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus

網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY

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2月25日（日）19:30

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