「台中通」攜手南投衝好康優惠 智慧城鄉將廣納中台灣8縣市
台中市政府將原本的台中購物節APP整合服務e櫃台等線上服務，優化為數位市民平台「台中通」，目前會員數突破145萬，最愛用服務排行榜前2名為台中購物節、好康優惠，為拓展台中通特約商店的適用範圍，首站推廣與南投合作，讓兩地民眾都能透過下載APP享優惠與便利數位生活，未來將陸續與中台灣8縣市合作，建立智慧城鄉數位平台。
記者顏幸如／台中報導
「台中通」的前身是在「台中購物節」APP基礎上，整合市府服務e櫃台、支付繳費通、整合陳情平台等線上服務，優化升級成為數位市民平台。去年7月推出以來，APP下載量已突破237萬次、會員突破145萬，已是最大的地方公部門APP。台中市政府進一步結合親子尋寶、野餐日、購物節等大型活動合作推廣，成功將數位服務融入市民生活。
根據台中市數位局統計，十大市民最愛用服務排行榜，冠軍是透過台中通APP參與市府大型活動，尤以購物節、鍋烤節最受歡迎。第2名為好康優惠，台中通擁有數百家特約商店，只要消費時出示虛擬卡片，即可享受各種好康優惠。第3名到第10名依序為最新動向、支付繳費、線上申辦、福利資訊、活動行事曆、圖書館藏、疫苗預約、超夯訊息。
鑑於許多外縣市民眾是台中通APP會員，為了拓展特約商店的適用範圍、落實中台灣區域治理的理念，首站推廣由南投縣搶頭灘，台中市數位治理局與南投縣政府昨（21）日合辦台中通特約商店招募會，近百南投知名店家出席力挺。
台中數位局長林谷隆表示，台中通APP不只平台上架免費用，還能打破地域限制，幫助店家曝光、拓展客源，讓南投及台中雙方互惠互利、帶動商機。未來台中通App將陸續與中台灣8縣市合作，建立智慧城鄉數位平台。