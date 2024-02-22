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中國10強公司比美國科技7雄市值差12倍　謝金河：可看出國力消長

▲財信傳媒集團董事長謝金河今（22）日發文表示，全球資本市場今年出現激烈變化，最明顯的就是資本市值排名重新排列。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河今（22）日發文表示，全球資本市場今年出現激烈變化，最明顯的就是資本市值排名重新排列。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

全球資本市場今年出現激烈變化，財信傳媒董事長謝金河指出，最明顯的就是資本市值排名重新排列，日本股市總市值成為全亞洲最大股市，印度股市打敗香港成為全球第4大市場。此外，企業市值排行榜也大風吹，蘋果掉落神壇，微軟不論在雲服務或AI都取得領先，「這是微軟的新世紀」。另提到中美企業市值，中國把前10強公司市值加起來也只有1兆美元，相比科技七雄12.93兆美元，「這就是中美的差別」。

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謝金河今（22）日以「企業力與國家經濟力」為題撰文，他首先指出全球資本市場在今年出現激烈變化，最明顯的就是日本股市去年大漲28.3%，中國深滬港股市大跌，且日本股市總市值打敗上證指數，成為亞洲最大的股市。另一個是印度股市以4.33兆美元打敗香港的4.29兆美元，成為全球第4大市場。

謝金河也提到，另一個是企業市值排行榜大風吹，蘋果跌落神壇，而微軟當家，今年是印度籍的CEO Satya Nadella上任屆滿十週年的日子，在Nadella領軍下，微軟在雲服務到AI都取得領先，這是微軟的新世紀。另馬斯克去年發下豪語，5年內特斯拉市值會是蘋果加上Aramco的總和，馬斯克說這話時，特斯拉的市值是蘋果的一半，現在只剩下1/6，「這個大話，看起來不易實現」。

謝金河以中美的企業市值進行比較，並表示，去年的科技七雄帶領世界奔馳，這7家公司市值加起來最高達12.93兆美元，而中國把10家最具競爭力的公司加起來，市值還不到1兆美元，這就是中美的差別。

謝金河認為，企業力與國家經濟實力息息相關，日本在1989年號稱世界第一時，全球前10大市值企業，日本就拿下了7家，美國只有IBM及Exxon進榜，歐洲是殼牌石油。但當年排在榜上的銀行幾乎都不見了，只剩下NTT和東京電力。

謝金河指出，中國企業攻城略地，騰訊市值曾經排到第7、阿里巴巴排第9名，都逼近1兆美元，而貴州茅台排第17名、中國工商銀行第29名，現在只剩下騰訊排在第26名，其他都退出前50大。最顯著的是，美國股市市值到50.8兆美元，幾乎是全球的一半，中國股市在2016年市值佔全球20%，現在更是掉到10%，這個比重也可以看出國力的消長。

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