楊皓如轟以馬內利虎媽讓人毛骨悚然 驚嘆：沒有比愛更扭曲的詛咒
名嘴楊皓如昨（21）日在臉書發表她看完以馬內利虎媽自述的看法，大嘆這位虎媽「可以看得出她不放過小孩也沒有放過她自己」，更提到比起看完以馬內利美語的反向操作招生文，虎媽的自述比孩子的日程表更令人「毛骨悚然」，同時貼出知名動漫《咒術迴戰》內其中一幕經典畫面：「世上沒有比愛更扭曲的詛咒」。
記者張一笙／綜合報導
楊皓如認同每個人都需要有壓力，因為壓力使人進步，但她認為，這位虎媽不但沒有要放過小孩，更沒有要放過她自己，整段自述令人毛骨悚然。楊皓如提到，父母們應該思考：「現在我們能控制孩子，上中學青春期之後呢？媽媽還能控制得了嗎？」楊皓如說：「就算能夠要求孩子犧牲吃飯、睡眠而去反覆背誦、練習，長大後發現有「怪獸」上課打瞌睡、下課談戀愛，然後還考第一，這時候的孩子怎麼辦？」她也認為，不是所有冠軍都可以練習的，「栽培跟控制也是兩回事。」
楊皓如也在臉書分享與兒子的互動，兒子會推薦她去看自己喜歡的動漫。楊皓如認為：「在課本以外很多有趣的事物也能發人深省與學習」，她希望將這句話送給期望值滿溢的父母們來引以為戒。楊皓如開玩笑地說：「尤其是顏值破表的五條悟說的話要聽！」
也不少人在網路上拿出2018年公視的影集《你的孩子不是你的孩子》來做比較，《你》劇中故事以親子間的互動為主題，用科幻元素包裝內容，進而諷刺在台灣教育體制下扭曲的親子關係與教育困境，還有多數家長對孩子錯誤的教育方式，試圖來喚醒社會大眾。
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