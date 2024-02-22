以馬內利兄妹5:50早起寫「公文」　引網友好奇、竟是另一家補習班

內閣點將／王義川快進立院了？民進黨內點名這不分區　有機會入閣

▲搶救王義川大兵行動在選舉期間掀起一陣熱潮，外界關切王義川是否會進入國會。（圖／搶救王義川提供）
▲搶救王義川大兵行動在選舉期間掀起一陣熱潮，外界關切王義川是否會進入國會。（圖／搶救王義川提供）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德520上任，隨著內閣改組在即，這屆不分區立委不少具專業背景，是否可望入閣，讓「搶救王義川」成功引起關注。黨內點名，洪申翰出身於環團，長期都在社運界參與街頭運動，其對環境議題、能源的專業，也被黨內認為適合納入環境部；新住民代表的羅美玲，在國會中致力處理新移民、新住民、新南向等議題，被黨內認為適合放在僑委會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統立委選舉落幕，綠營此次提出34席不分區，囊括13席次，在游錫堃請辭立委後，遺缺已由排名第13的癌症希望基金會董事長王正旭遞補，一旦再有不分區立委辭職，排名第14名的王義川（因婦女保障名額，實際上排名是第16位）將有望遞補不分區立委。雖然檯面上有人點名不分區立委入閣，但知情人士表示，目前尚未有消息傳出，不過認為在未來，王義川「遲早會補得到」。

「搶救王義川大兵」催民進黨政黨票

在選戰期間，王義川、議員卓冠廷等人推出「搶救王義川大兵」行動，在台灣掀起一陣旋風，雖未能如願入國會，卻激發綠營支持者熱情、成功增加民進黨政黨票。而詼諧的與網友、民眾的溝通方式，也受到黨主席賴清德肯定，延攬至民進黨政策會擔任執行長。

對於在新內閣，是否有不分區立委入閣、讓王義川「如願以償」進入國會，備受支持者關切。綜觀民進黨不分區名單，這次以「新人」面孔居多，入閣呼聲部分，其中以立委洪申翰、莊瑞雄、羅美玲被討論。

洪申翰出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期都在社運界參與街頭運動，2020年被民進黨提名為不分區立委第二位，男性排名第一。他在四大公投時，為核四、第三液化天然氣接受站（三接）等議題極力辯護、消毒，被視為戰功彪炳的功臣之一，任一屆不分區立委的他，不意外再度納入此次不分區名單中，其對環境議題、能源的專業，也被黨內認為適合納入環境部。

現為黨團副幹事長的洪申翰，對議題回應速度及辯護能力備受黨內肯定，而不分區名單中，只有他在環境、環保議題專業上較為鮮明、遞補性低，面對新會期、新戰場，及接下來的《人工生殖法》修法、交通改革等，仍有賴他與社會及民間團體銜接與溝通。一名綠營人士就認為，洪申翰有能力，也有戰鬥力，但這樣的戰鬥力適合放在閣員之中嗎？「閣員都要被打的」。

▲對於不雅片風波，洪申翰表示好險當初沒聽總統蔡英文的話把鬍子剃掉，否則現在可能跳到黃河都洗不清。（圖／記者ＯＯＯ攝，2023.01.08）
▲現為黨團副幹事長的洪申翰，對議題回應速度及辯護能力備受黨內肯定。（圖／攝影中心）
行政院長陳建仁在去年組閣時，莊瑞雄就曾被傳入閣一事，當時莊回應媒體說，「不要以為我長黑黑的，就說我當農業部長！」面對新內閣，莊瑞雄再被點名，惟據了解，莊瑞雄對入閣一事興致缺缺，對於相關傳言也是一笑置之，身為黨團書記長的他，國會辦公室近期也儲備戰力，以面對新政局的政治攻防。

▲民進黨立委莊瑞雄感謝曹啟鴻的肯定。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲民進黨立委莊瑞雄被點名擔任農業部長。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
2020年羅美玲被民進黨提名擔任不分區立委，身為新住民代表的她，在國會中致力處理新移民、新住民、新南向等議題，過去所收到的選服也以新移民居多，被黨內認為適合放在僑委會，加上過去都在內政委員會的她，傳出可能轉戰到要處理僑委會業務的外交及國防委員會，引起聯想。

雖然檯面上有人點名不分區立委入閣，知情人士表示，目前尚未有消息傳出，不過他認為王義川「遲早會補得到」，另有綠營人士認為，若以2年為一單位，不分區立委未來仍可能會入閣，畢竟新內閣、新會期一開始，現在就入閣耗損太快，機率不高。

▲蔡培慧和羅美玲呼籲國安及檢調系統，一定要正視監票部隊的問題。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）
▲羅美玲（左）關切新住民等議題。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.05）


再交戰！揭徐巧芯批周玉蔻醜到不行　黃捷籲道歉「以德服人」

表態2026年選戰一定有角色！高嘉瑜：選市長是目標之一

讚黃捷長得比徐巧芯漂亮挨批「外貌羞辱」　民進黨高雄黨部道歉了

金廈水域關係緊繃　綠委：賴清德上任前習近平會給他很大苦頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞