內閣點將／王義川快進立院了？民進黨內點名這不分區　有機會入閣

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「搶救王義川大兵」催民進黨政黨票
在選戰期間，王義川、議員卓冠廷等人推出「搶救王義川大兵」行動，在台灣掀起一陣旋風，雖未能如願入國會，卻激發綠營支持者熱情、成功增加民進黨政黨票。而詼諧的與網友、民眾的溝通方式，也受到黨主席賴清德肯定，延攬至民進黨政策會擔任執行長。
對於在新內閣，是否有不分區立委入閣、讓王義川「如願以償」進入國會，備受支持者關切。綜觀民進黨不分區名單，這次以「新人」面孔居多，入閣呼聲部分，其中以立委洪申翰、莊瑞雄、羅美玲被討論。
洪申翰出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期都在社運界參與街頭運動，2020年被民進黨提名為不分區立委第二位，男性排名第一。他在四大公投時，為核四、第三液化天然氣接受站（三接）等議題極力辯護、消毒，被視為戰功彪炳的功臣之一，任一屆不分區立委的他，不意外再度納入此次不分區名單中，其對環境議題、能源的專業，也被黨內認為適合納入環境部。
現為黨團副幹事長的洪申翰，對議題回應速度及辯護能力備受黨內肯定，而不分區名單中，只有他在環境、環保議題專業上較為鮮明、遞補性低，面對新會期、新戰場，及接下來的《人工生殖法》修法、交通改革等，仍有賴他與社會及民間團體銜接與溝通。一名綠營人士就認為，洪申翰有能力，也有戰鬥力，但這樣的戰鬥力適合放在閣員之中嗎？「閣員都要被打的」。
行政院長陳建仁在去年組閣時，莊瑞雄就曾被傳入閣一事，當時莊回應媒體說，「不要以為我長黑黑的，就說我當農業部長！」面對新內閣，莊瑞雄再被點名，惟據了解，莊瑞雄對入閣一事興致缺缺，對於相關傳言也是一笑置之，身為黨團書記長的他，國會辦公室近期也儲備戰力，以面對新政局的政治攻防。
2020年羅美玲被民進黨提名擔任不分區立委，身為新住民代表的她，在國會中致力處理新移民、新住民、新南向等議題，過去所收到的選服也以新移民居多，被黨內認為適合放在僑委會，加上過去都在內政委員會的她，傳出可能轉戰到要處理僑委會業務的外交及國防委員會，引起聯想。
雖然檯面上有人點名不分區立委入閣，知情人士表示，目前尚未有消息傳出，不過他認為王義川「遲早會補得到」，另有綠營人士認為，若以2年為一單位，不分區立委未來仍可能會入閣，畢竟新內閣、新會期一開始，現在就入閣耗損太快，機率不高。