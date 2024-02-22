今年來14檔債券ETF受益人周周增　ESG投等債、長天期美債受青睞

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群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，考量總體經濟數據呈現溫和成長並未大幅擴張的跡象，如PMI製造業指數仍在50枯榮線下方，非農就業人數僅溫和成長，且美國通膨利率持續處於下降趨勢並未改變，符合聯準會Fed 通膨持續下降的目標，預期今年美國下半年降息機率仍高，因此，目前投資等級債除可享受穩定之息收，未來適逢降息循環亦有資本利得的空間。
在投等債ETF的選擇上，曾盈甄認為，債信品質佳，又符合全球永續發展趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐，其中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券，資產品質更為穩健，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。
群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，過往經驗來看，停止升息階段，便是布局債市的好時機，而存續期間越長的債券，後續受惠降息的漲幅程度也越高。市場對於聯準會降息時間點的預期遞延，建議投資人亦不妨在價格相對低點時來分批建立部位，以換取後續波段價差空間。
由於美國公債是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，在景氣前景仍稍有不確定性的環境下，李鈺涵建議，現階段適度布局於長天期美債ETF，不僅可滿足資產配置與風險分散需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。