微罪不記點挨批！王國材：「危害安全」提高罰款至1200元以上
交通部長王國材近日表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討交通違規罰鍰在1200元以下，將不記點，也不開放民眾檢舉引發議論。王國材今（22）日再表示，有涉危害安全項目，未來研擬提高罰款至1200元以上。
記者許若茵／台北報導
交通違規新制於去年6月30日上路後，1年記滿12點就會被吊扣駕駛執照2個月，以及檢舉魔人存廢問題，掀起民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。王國材20日接受專訪時表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討罰款在1200元基準以下，交通違規將不記點，另外，針對騎樓違停問題，擬不開放檢舉，且民眾檢舉違規也不記點。
今王國材出席2024觀光節慶祝大會頒獎典禮，接受媒體採訪時表示，罰款不變，現在要討論的是罰款1200元以下基準的交通違規認定微罪不罰、不記點以及不開放檢舉，例如現行規定包含超速10公里不罰、酒駕0.02毫克內不罰、超重10%內也不罰，將依此方向處理。
王國材也強調，中央地方都要負責整頓好交通環境，讓民眾不易違規，尚未完成前先做權宜措施，未來環境整頓好，屆時再調整。他也提到，1200元以下交通違規若涉危害安全項目，未來可以調高罰款到1200元以上，希望這會期送立院討論。