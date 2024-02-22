世桌賽／林昀儒逆轉「六邊形戰士」！高速加壓　關鍵球處理成關鍵

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大戰「六邊形戰士」莫雷加德 林昀儒沉著應戰逆轉勝
莫雷加德手持特別的六邊形球拍，因此被不少球迷冠以和中國傳奇名將馬龍同樣的「六邊形戰士」稱號。而他在狀態顛峰時的實力也不可小看，常常能扳倒比他經驗更好、表現更穩定的球員。再加上同樣實力不錯的法爾克和卡爾柏格（Anton Kallberg），讓瑞典本屆賽會的實力很被看好。
不過這一場林昀儒技戰術執行力優異，面對常常有「神來一拍」、不按常理出牌的莫雷加德，他沉著應戰，幾乎局局都是從落後打到領先，在多板來回時他的穩定性夠，快速上旋球的威力也給予莫雷加得很大的壓力。
前兩局林昀儒都曾面對大比分落後，第一局6:9後連拿5分，第二局則是在7:2後開始加速，讓莫雷加德動作「變形」，化解對方2局點，反倒以13:11取得2:0領先，最終擊敗這位年輕好手。
林昀儒透露贏球關鍵 8強對德國奮力一拚
「大家都發揮得非常不錯吧，都有盡力自己的全力，也順利拿下比賽，非常開心。」林昀儒賽後受訪時如此說道，「這兩個對手我也都打過非常多次了，也算熟悉。今天這兩場球，自己在戰術上都做得比較徹底、有效，因此能拿下比賽。」
林昀儒表示，自己今天的關鍵球處理得不錯，雖然在第一場和第二場很多時候都曾陷入落後，但最終都能後來居上拿下。8強戰中華男團將對上男團老對手德國隊，林昀儒表示必須要做好準備，然後全力去拚。
而打頭陣的小將高承睿則是說，自己在對上法爾克的那一場壓軸戰，他心態上還是比較平穩，在場上努力去調動對手，戰術上明確清晰，是能克敵致勝的關鍵，對自己此役的發揮也很滿意。