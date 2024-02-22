NBA／字母哥直言公鹿是Lillard的球隊！喊話：我是他最忠誠的粉絲

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談到球隊後半程目標時，Giannis Antetokounmpo表示拿到東部前3是球隊目標，並說到：「就我個人而言，我必須要繼續努力，我要在錄影分析上多發聲、要去全力爭搶每一個籃板球，我們不能再浪費機會了。不能再沉溺於過去，然後為自己感到難過，對此我已經受夠了，我們不能再這麼做。」
「沒有什麼好事是會白白發生的，我們必須要去極力爭取，我跟很多從不抱怨的人合作過，他們總是能做好自己的工作。這就是我們必須要去做的，現在我們沒有做到這些，希望我們往後可以做到。」
至於怎麼看待季中接任球隊主帥的Doc Rivers如今的執教狀況，Antetokounmpo則是相當信任他。「Doc Rivers帶給我平靜，他他是個很強悍的人，他很清楚自己的長處是什麼。」字母哥也不忘幫季中被開除的總教練Adrian Griffin緩頰，並表示：「Adrian Griffin也是一名很棒的教練，跟他共事的感覺很棒，但說到底，這只是Griffin第一年當總教練而已。」
而Damian Lillard今年透過交易來到公鹿，但目前為止兩人的組合並不算太成功，目前的35勝21敗的戰績在東區暫居第3，對此字母哥也繼續力挺Damian Lillard，他說：「我是Damian Lillard最忠實的球迷，無論他打得好或不好，我都會支持他直到最後一刻。這支球隊是Lillard的球隊，在比賽的最後，Damian Lillard將會是那個拿球的人。」
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