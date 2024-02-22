「以馬內利兄妹事件」一文看懂！公文是什麼　虎媽主播、富爸曝光

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不過引起眾人譁然的，是兩兄妹的日常作息表，每天「日睡6小時」按表操課，連吃飯、寫功課都在車上完成，比軍營管理還精實，也因此出現質疑聲浪，孩子有睡飽嗎，這種日子真的開心嗎？
🟡「日睡6小時」行程表
5:50-7:10 寫公文
7:30-16:00 國小
16:05-16:35 在車上完成學校功課
16:40-19:00 以馬內利補習班
19:00-19:15 在車上吃完晚餐
19:20- 20:20 公文教室報到
20:30-23:00 練琴
23:00-23:30 唸iEnglish
不只平日，連周六日都是5時50分晨起，放假日不用上學，周六行程便是複習功課、到公文教室、上作文班、練游泳，周日則是從早到晚整天寫公文及練琴。
🟡以馬內利什麼意思？
該則貼文讓「以馬內利補習班」一夕之間聲名大噪，眾人紛紛詢問以馬內利是什麼意思。
「以馬內利」是希伯來語עִמָּנוּאֵל的音譯，意思是上帝與我們同在。「以馬內利」一詞最早出現在《聖經》中，基督教後來以「以馬內利」代表耶穌基督，信徒信件也喜愛用「以馬內利」一詞作結尾語，表示祝福與敬意。
🟡公文是什麼
由於兩兄妹每天都必須狂寫「公文」，不明究理的人會困惑，為什麼年紀輕輕就要學寫有關公務的文書。其實「公文」是指KUMON公文式教材，在1978年從日本引進來台，當時稱為「功文」。
公文式教材有數學、英文、國語，從還不會握筆的幼兒就能開始學習，程度延伸到國中、高中甚至大學。公文特色之一，就是將課題分解到「難以再分解」。
目的是讓每個環節看起來都非常簡單，再由淺入深編排，經由自主學習、超越學年。像是以馬內利妹妹在幼兒園大班時，所寫的數學、國語教材已相當於小四程度。
🟡虎媽主播是誰
以馬內利兄妹成為熱門討論後，背後「虎媽」讓人好奇，昔日在公文式教育（KUMON）分享的心得言論都被挖出。小兄妹的媽媽過去是多家電視台的新聞主播，資歷超過20年，另有助人健康減肥的副業，在媒體高壓作業環境下，坦言自己極盡利用每分每秒，「很習慣安排自己和小孩的時間」。
🟡虎媽主播老公
虎媽被神出昔日是知名主播後，過去合照也被發現手提愛馬仕包，一只Hermes包就要幾十萬，超狂家境引起熱議，富老公連帶曝光，據悉是台北迪化街老字號布莊第二代，不過該布莊已都更拆除，起家厝將建成30樓高豪宅，一戶成交價最低7000萬元。