獨／7-11、全家禮盒最終跳水！「5折清單」全曝光　紅帽子剩190元

「以馬內利兄妹事件」一文看懂！公文是什麼　虎媽主播、富爸曝光

▲就讀以馬內利美語補習班的國小兄妹，因為「日睡6小時」作息表，在車上寫功課、吃晚餐，虎媽主播的教育方式引起討論。（圖／取自Unsplash）
▲就讀以馬內利美語補習班的國小兄妹，因為「日睡6小時」作息表，在車上寫功課、吃晚餐，虎媽主播的教育方式引起討論。（圖／取自Unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

以馬內利無疑是近日最熱話題，源自一則美語補習班臉書貼文，分享虎媽為國小兄妹制定日睡6小時的行程表，讓「以馬內利 」成為在Google熱搜破2萬次的關鍵字。在此之前，許多人可能只聽過以馬內利鮮魚湯，甚至還有人問「以馬內利是誰」，為何國小就要「寫公文」也讓人一頭霧水，《NOWnews》整理事件懶人包，一文快速看懂始末。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位在台北市的以馬內利美語補習班，在2月20日上午，發文介紹補習班內的優秀學生：讀小學六年級的哥哥Felix、四年級妹妹Jenny，分享兩人優秀事跡，不只成績優異、英文能力佳，音樂造詣高，兩兄妹今年都遠赴維也納音樂廳演出。

不過引起眾人譁然的，是兩兄妹的日常作息表，每天「日睡6小時」按表操課，連吃飯、寫功課都在車上完成，比軍營管理還精實，也因此出現質疑聲浪，孩子有睡飽嗎，這種日子真的開心嗎？

▲以馬內利美語補習班20日分享學生優秀事跡及行程表，引起各界熱議。（圖／翻攝臉書）
▲以馬內利美語補習班分享學生優秀事跡及行程表，引起各界熱議。（圖／翻攝臉書）
🟡「日睡6小時」行程表
5:50-7:10 寫公文
7:30-16:00 國小
16:05-16:35 在車上完成學校功課
16:40-19:00 以馬內利補習班
19:00-19:15 在車上吃完晚餐
19:20- 20:20   公文教室報到
20:30-23:00  練琴
23:00-23:30  唸iEnglish

不只平日，連周六日都是5時50分晨起，放假日不用上學，周六行程便是複習功課、到公文教室、上作文班、練游泳，周日則是從早到晚整天寫公文及練琴。

▲不分平假日都是早上6點前起床，但各界最不能接受在車上寫功課、吃飯。（圖／翻攝臉書）
▲不分平假日都是早上6點前起床，但各界最不能接受在車上寫功課、吃飯。（圖／翻攝臉書）
🟡以馬內利什麼意思？
該則貼文讓「以馬內利補習班」一夕之間聲名大噪，眾人紛紛詢問以馬內利是什麼意思。

「以馬內利」是希伯來語עִמָּנוּאֵל的音譯，意思是上帝與我們同在。「以馬內利」一詞最早出現在《聖經》中，基督教後來以「以馬內利」代表耶穌基督，信徒信件也喜愛用「以馬內利」一詞作結尾語，表示祝福與敬意。

▲以馬內利美語補習班師大總校。（圖／翻攝Google評論@Chun-Hao Chang）
▲以馬內利美語補習班師大總校。（圖／翻攝Google評論@Chun-Hao Chang）
🟡公文是什麼
由於兩兄妹每天都必須狂寫「公文」，不明究理的人會困惑，為什麼年紀輕輕就要學寫有關公務的文書。其實「公文」是指KUMON公文式教材，在1978年從日本引進來台，當時稱為「功文」。

公文式教材有數學、英文、國語，從還不會握筆的幼兒就能開始學習，程度延伸到國中、高中甚至大學。公文特色之一，就是將課題分解到「難以再分解」。

目的是讓每個環節看起來都非常簡單，再由淺入深編排，經由自主學習、超越學年。像是以馬內利妹妹在幼兒園大班時，所寫的數學、國語教材已相當於小四程度。

▲公文式教材從嬰幼兒一路延伸至大學，自主學習可跨學年限制。（圖／取自KUMON公文）
▲公文式教材從嬰幼兒一路延伸至大學，自主學習可跨學年限制。（圖／取自KUMON公文）
🟡虎媽主播是誰
以馬內利兄妹成為熱門討論後，背後「虎媽」讓人好奇，昔日在公文式教育（KUMON）分享的心得言論都被挖出。小兄妹的媽媽過去是多家電視台的新聞主播，資歷超過20年，另有助人健康減肥的副業，在媒體高壓作業環境下，坦言自己極盡利用每分每秒，「很習慣安排自己和小孩的時間」。

▲台北市這對超優秀的國小兄妹，從4歲時就開始學鋼琴，屢在知名比賽中榜上有名。（圖／翻攝臉書）
▲以馬內利兄妹在虎媽主播安排下，4歲就開始學琴，假日整天行程也是練琴。（圖／翻攝臉書）
🟡虎媽主播老公
虎媽被神出昔日是知名主播後，過去合照也被發現手提愛馬仕包，一只Hermes包就要幾十萬，超狂家境引起熱議，富老公連帶曝光，據悉是台北迪化街老字號布莊第二代，不過該布莊已都更拆除，起家厝將建成30樓高豪宅，一戶成交價最低7000萬元。

▲主播虎媽被發現昔日照片手提愛馬仕包，要價不菲。（圖／翻攝臉書）
▲主播虎媽被發現昔日照片手提愛馬仕包，要價不菲。（圖／翻攝臉書）

以馬內利「超狂國小兄妹」富爸爸曝光　迪化街起家厝改建30樓豪宅

獨／以馬內利兄妹超狂行程表戰翻！補習班發聲了　一學期學費10萬

以馬內利兄妹超狂學習行程引戰　女主播逆風挺：沒有痛苦怎會快樂

以馬內利分享「國小兄妹」超狂行程表引戰　台北市教育局說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞