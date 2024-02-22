韓國阿嬤組「七公主饒舌女團」！農村有嘻哈　高齡樂活煥發新活力

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81歲的隊長樸全善（Park Jeom-sun，音譯）表示，當自己和其他成員戴起漁夫帽、佩戴bling-bling的金屬飾品和垮褲表演時，就像重溫了青春時光，感覺自己越來越年輕。樸全善的孫女姜惠恩（Kang Hye-eun）也替阿嬤自豪，稱樸全善現在是漆谷郡最出名的居民，姜惠恩說本來以為只有名人才能當網紅，沒想到自己的阿嬤也能在網路上大受歡迎。
順伊與七公主的歌詞多在講述農村生活，像是「從辣椒農場摘辣椒…從西瓜農場摘西瓜，回家真開心」，樸素又草根的表達心情。成員們因為韓戰錯過教育機會，2016年開始重拾書本，學習如何讀寫韓語後，她們興起組建樂團，用歌詞唱出農村生活的想法。
漆谷郡是慶尚北道的一個地區，距離首爾約有四個多小時的車程，受到少子化以及年輕人對城市趨之若鶩的影響，像漆谷郡這樣的農村逐漸被邊緣化，人口流失嚴重。樸全善直言，過去覺得家鄉是個非常繁忙的城鎮，但現在已今非昔比，居民越來越少。
順伊與七公主的走紅，反映的除了高齡銀髮族樂活外，也喚起大家對農村生活的嚮往與重視。受到順伊與七公主的啟發，漆谷郡其他長者開始紛紛效仿，如今已經又多了4組銀髮饒舌團。這些新團體成員認為，組成樂團活動表演，可以避免老人癡呆和排解孤獨寂寞，為生活重新找回樂趣。