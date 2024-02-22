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《京城怪物》朴敘俊腫到認不出！發福遭酸「像極了姜虎東戴假髮」

▲朴敘俊（左圖）發福的照片，被形容像「戴了假髮的姜虎東（右圖）」。（圖／iMBC、OSEN）
▲朴敘俊（左圖）發福的照片，被形容像「戴了假髮的姜虎東（右圖）」。（圖／iMBC、OSEN）

記者張芸婷／綜合報導

南韓偶像劇男神朴敘俊演出過許多人氣韓劇，如《三流之路》、《梨泰院Class》、《金秘書為何那樣》、《京城怪物》等，他靠著帥氣的外型、精壯的身材圈粉無數，但本週二（2／20）他參加電影《破墓》首映會時的「發福」狀態，嚇到了現場眾人，新聞照片一出，網路上立刻掀起討論，紛紛留言問道：「歐霸是不是腫了啊！」，甚至還被酸民形容是「戴了假髮的姜虎東」。

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▲朴敘俊本週二（2／20）參加電影《破墓》首映會時的發福狀態，嚇到現場眾人。（圖／iMBC）
▲朴敘俊本週二（2／20）參加電影《破墓》首映會時的發福狀態，嚇到現場眾人。（圖／iMBC）
事實上，先前就有許多韓劇男神，在非拍攝期間發福，而引起韓網上出現「韓國空氣裡有酵母」的說法，令人印象最深刻的像是李敏鎬、梁世宗、安孝燮、李鍾碩等人都曾被笑「不拍戲就不管理身材」，甚至李敏鎬還被酸過，發福了像「麵包超人」。

▲朴敘俊在過去的作品中，幾乎每一部都曾展現他努力身材管理的成果，大秀胸肌、腹肌。（圖／轉攝自tvN Drama）
▲朴敘俊在過去的作品中，幾乎每一部都曾展現他努力身材管理的成果，大秀胸肌、腹肌。（圖／轉攝自tvN Drama）
朴敘俊在過去的作品中，幾乎每一部都曾展露他管理有佳的好身材，大秀胸肌、腹肌，手臂的肌肉線條更是沒話說，然而，這次參加電影首映會，卻被拍到似乎發福的狀態，引起了粉絲熱烈討論，紛紛留言喊道「不管你是什麼饅頭怪，給我從敘俊哥身體裡出來！」、「我確定了，韓國空氣裡有酵母」、「這像不像姜虎東戴假髮？」，不過也有部分粉絲護航，認為只是記者拍攝角度的問題，要大家不用太大驚小怪。

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