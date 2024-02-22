海巡執法竟未錄影！羅智強用這句批管碧玲打臉自己 要求下台負責
中國2漁民越界到金廈海域捕魚，我國海巡追緝時漁船翻覆，2漁民死亡，海巡署被指控隱匿漁船曾與海巡艦艇發生碰撞，海委會主委管碧玲強調，已告知「有第三人責任險」，此舉早就揭露有碰撞的事實，請大家相信司法。國民黨立委羅智強在臉書說，海巡署未依規定錄影，2016年時任立委管碧玲曾質疑憲兵指揮部在最關鍵的時候沒有錄影，要求「該下台負責的人要有自覺」，不要犧牲基層。現在管碧玲要不要把這句話送給自己？
記者何哲欣／台北報導
羅智強說，金廈海域事件造成兩中國漁民死亡，兩岸惡意螺旋不斷升高。當中最關鍵的，就是海巡署的執法過程有無過失，但海巡署一開始說是執法過程中快艇不慎翻覆，後來又說是「蛇行拒檢」所導致。直到金門地檢署調查發現雙方曾發生碰撞，海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」。生還大陸漁工更對媒體說，是被撞翻。
羅智強說，釐清真相是解決問題的先決條件，只要拿出錄影，就可知道當時是怎麼回事，但海巡署居然說「沒有錄影」！依照《海岸巡防機關海域執法作業規範》，海巡人員執行職務，應「隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證，以為函送主管機關或移送檢察機關查處之依據」。規定清清楚楚，為何沒有按照SOP？放在身上的密錄器不是標準配備嗎？
羅智強說，有碰撞有有碰撞，為什麼管碧玲不直接說明，還要說「第三責任險」？2016年2月，憲兵指揮部台北憲兵隊到民眾家裡搜索白色恐怖時期檔案，遭指違法調查、違法搜索、違法蒐證與押人取供，導致輿論與國會譁然，管碧玲當時，要求「該下台負責的人要有自覺」，不要犧牲基層，現在呢？羅要求，一定要查明真相，有人負責！