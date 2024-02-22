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以馬內利兄妹日睡6.5小時！張雅琴也自認虎媽　教育觀著重這2字

▲張雅琴自認是虎媽，看到以馬內利兄妹日睡6.5小時，她透露自己的教育觀，著重在「效率」。（圖／張雅琴臉書）
▲張雅琴自認是虎媽，看到以馬內利兄妹日睡6.5小時，她透露自己的教育觀，著重在「效率」。（圖／張雅琴臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

台北市以馬內利美語補習班近日發文透露，一對國小兄妹一天只睡6.5小時，其餘的時間都被媽媽安排滿滿的行程，包含補習、練琴、學英文，晚餐及功課都在車上解決，直到深夜11點半才能睡覺，引發網友熱議。主播張雅琴身為兩個孩子的媽媽，她對此發表看法，認為「做什麼事都要有效率，不是你書讀越長效果就越好」

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▲以馬內利美語補習班20日分享學生優秀事跡及行程表，引起各界熱議。（圖／翻攝臉書）
▲以馬內利美語補習班20日分享學生優秀事跡及行程表，引起各界熱議。（圖／翻攝臉書）
國小兄妹一周7天行程滿滿，被課業、才藝圍繞，行程表上面完全沒有玩樂、放鬆的時間，母親身分也被起底，是一名女主播，她曾表示孩子樂在其中。「女戰神主播」張雅琴育有一對子女，對於國小兄妹倆的這種教育方式，她趁機發表看法，自認也是虎媽，對於孩子的紀律相當要求，「什麼時候玩什麼時候讀書，什麼時候課外活動都有紀律，就是不要亂」。

▲張雅琴自認也是虎媽，但她認為不是書讀越長效果就越好。（圖／張雅琴臉書）
▲張雅琴自認也是虎媽，但她認為不是書讀越長效果就越好。（圖／張雅琴臉書）
看到國小兄妹花了大把時間在學習上，張雅琴認為做事情「效率」才是最重要，「不是你書讀越長效果就越好，而是要給小孩子思考的能力，否則小孩以後沒有競爭力。」張雅琴強調自己的一雙兒女雖然都念到大學、碩士了，仍時時刻刻在學習，並鼓勵天下父母「可以努力，不要掏空」。

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