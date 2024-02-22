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以馬內利虎媽惹議！郭彥均嘆同學上台大後尋短　遺書內容太震撼

▲以馬內利虎媽惹議，郭彥均想起高中同學考上台大後尋短，遺書內容讓他好震驚。（圖／NOWnews資料照）
▲以馬內利虎媽惹議，郭彥均想起高中同學考上台大後尋短，遺書內容讓他好震驚。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

北市以馬內利美語補習班一對國小兄妹，星期一到日清晨5點50分起床，一天花17.5小時上課、補習、學才藝到深夜11點半才睡，晚餐和功課都在車上解決，每天只睡6.5小時，兩人在校成績優秀，獲獎無數，虎媽主播稱孩子樂在其中。有個8歲女兒的郭彥均看完「鐵人兄妹」新聞，憶起高中資優生同學畢業沒多久走上絕路，遺書內容讓他相當震撼。

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▲郭彥均（左）和老婆愛情長跑10年，2013結婚，女兒已8歲。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均（左）和老婆陳瑋珊育有8歲愛女圓圓。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
郭彥均表示，高中班上有位陳同學是地理小老師，個性有禮貌、熱情且溫文儒雅，說話輕聲細語，總是耐心解答大家的疑問，極度超齡的成熟是他對陳同學的印象，那時認為未來的他應該就是一位教授或是學者，果真對方大學考上第一學府台大，豈料，高中畢業後一兩年，輾轉獲悉陳同學尋短離世。

「為什麼？怎麼會這樣，天啊！」郭彥均得知噩耗很錯愕，但得知遺書內容後更震驚，「他有留一封信說他一直在做爸爸媽媽心目中的孩子，他沒有快樂，也覺得家庭的關係只有唸書還有談論未來職業這些問題，其他都沒有了，家裡衝突越來越多然後就...」

對於國小兄妹的精實教育，郭彥均不覺得有什麼對錯，因為每個家庭本來就不一樣，可以自由選擇教育方式，但他說：「教育學習的路途很漫長，課業是唯一被量化的項目，一個人的養成還有好多部分，長大後才發現當年，沒有被評分到的教育才是更重要的。」

▲郭彥均（右一）認為沒有被評分到的品德教育才更重要。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
▲郭彥均（右一）認為沒有被評分到的品德教育更重要。（圖／翻攝自郭彥均臉書）
郭彥均直言：「我反而覺得快樂不被失敗擊敗，一直保有熱情新鮮感對未來更重要，我們要用力放大那些讓孩子的快樂的事。」網友反饋：「自己有快樂的童年也希望小孩也有」、「很棒的價值觀，謝謝」、「人生就是一直在學習的道路上，0～100歲皆是！」高中同窗表示，那段回憶自己也歷歷在目，很有感，郭彥均感嘆：「真的很可惜！」

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