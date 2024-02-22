以馬內利虎媽惹議！郭彥均嘆同學上台大後尋短　遺書內容太震撼

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「為什麼？怎麼會這樣，天啊！」郭彥均得知噩耗很錯愕，但得知遺書內容後更震驚，「他有留一封信說他一直在做爸爸媽媽心目中的孩子，他沒有快樂，也覺得家庭的關係只有唸書還有談論未來職業這些問題，其他都沒有了，家裡衝突越來越多然後就...」
對於國小兄妹的精實教育，郭彥均不覺得有什麼對錯，因為每個家庭本來就不一樣，可以自由選擇教育方式，但他說：「教育學習的路途很漫長，課業是唯一被量化的項目，一個人的養成還有好多部分，長大後才發現當年，沒有被評分到的教育才是更重要的。」
郭彥均直言：「我反而覺得快樂不被失敗擊敗，一直保有熱情新鮮感對未來更重要，我們要用力放大那些讓孩子的快樂的事。」網友反饋：「自己有快樂的童年也希望小孩也有」、「很棒的價值觀，謝謝」、「人生就是一直在學習的道路上，0～100歲皆是！」高中同窗表示，那段回憶自己也歷歷在目，很有感，郭彥均感嘆：「真的很可惜！」
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