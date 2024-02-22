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玩潑水節！Klook激推曼谷新飯店5家　路程最快3分鐘、最低2000元

▲泰國潑水節將至，Klook推薦5家曼谷市區新開飯店，像是「察殿曼谷大飯店」，搭乘飯店接駁車僅需3分鐘即可至潑水節熱點暹羅商圈。（圖／Klook提供）
▲泰國潑水節將至，Klook推薦5家曼谷市區新開飯店，像是「察殿曼谷大飯店」，搭乘飯店接駁車僅需3分鐘即可至潑水節熱點暹羅商圈。（圖／Klook提供）

記者葉盛耀/綜合報導

有史以來為期最久的「泰國潑水節」即將來襲！今年宣布由3天延長至5天以刺激觀光，將於​​4月12日至16日盛大舉辦，加上5月10日前台灣旅客至泰國更享有免簽，台灣旅客也開始規劃曼谷旅遊，Klook推薦5間曼谷市區，且於2022至2023年全新開幕的星級飯店，像是「察殿曼谷大飯店」，搭乘飯店接駁3分鐘就可到現場潑水節會場之一的暹羅商圈，讓旅客們能輕鬆來回潑水節一級戰區。

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📍察殿曼谷大飯店
矗立於暹羅市中心的兩大棟金紅相間建築，是泰國察殿酒店集團旗下新的「察殿曼谷大飯店」，於2022年11月開幕。擁有著名Thann Sanctuary水療中心，還有40公尺長的泳池及池畔酒吧，搭乘飯店接駁車僅需短短3分鐘，即可至潑水節熱點暹羅商圈盡情狂歡，或步行5分鐘，也能抵達販售傳統泰式服裝的水門市場。

📍Best Western Click Sathorn 11 Bangkok
去（2023）年10月開幕，設計新潮，周邊有許多質感咖啡店，飯店也設有寬廣的高空戶外泳池。從飯店步行15分鐘至席隆路，搭乘空鐵25分鐘抵暹羅商圈，可輕鬆到達兩處潑水節熱點。

▲Best Western Click Sathorn 11 Bangkok的優點是可以方便到達兩處潑水節熱點。（圖／Klook提供）
▲Best Western Click Sathorn 11 Bangkok的優點是可以方便到達兩處潑水節熱點。（圖／Klook提供）
📍易思廷大飯店帕亞泰
去年5月開幕，設計融合現代與泰式宮廷風，不僅能於兩座無邊際游泳池大拍質感網美照，更擁有絕佳交通優勢，從機場搭乘曼谷機場快線，30分鐘便輕鬆直達飯店，空鐵15分鐘可至席隆路，參與有消防車灑水的超嗨潑水節

📍曼谷素里翁格蘭德中心點飯店
去年11月開幕，位於曼谷中央商務區，是LHMH集團斥資20億泰銖打造的五星級飯店，不僅獲獎無數的Let’s Relax Spa進駐，29樓的無邊際泳池及房內偌大的景觀落地窗。搭乘空鐵半小時可達潑水節一級戰區暹羅商圈。

📍曼谷艾拉飯店
取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」於2022年7月開幕，採用泰國傳統皇室裝潢，從飯店標誌、建築外牆的拱形窗、室內拱門，無處不見由大象轉化而成的符號意象，設有飯店少見的海水露天泳池；搭乘空鐵20分鐘可達潑水節一級戰場的暹羅商圈、40分鐘抵水門市場，且透過Klook預訂每晚最低價只要2,000元出頭

▲取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」，在Klook預訂，每晚只要2000多元起。（圖／Klook提供）
▲取名自印度教天神白象坐騎的「曼谷艾拉飯店」，在Klook預訂，每晚只要2000多元起。（圖／Klook提供）
除了盡情參與曼谷潑水節的熱鬧氛圍，旅客也可上Klook預訂「曼谷景點通票」，將眾多必訪話題景點包含曼谷王權觀景台、曼谷暹羅水世界樂園、曼谷昭披耶公主號遊船等，於潑水節期間通通一網打盡，任選2至4個體驗最低可享56折優惠。

至於可樂旅遊近日則針對五一勞動節檔期也有促銷行程，推薦台灣民眾可以請2休5，即請假5月2、3日，加上5月1日、5月4日（六）、5月5日（日），將能有5天連假；或是採請4休9方式，都能避開人潮，也替自己延長假期。可飛到韓國首爾、釜山、濟州島等行程，5日遊最低16,888元起；國人最喜愛的日本，則首推期間限定的「立山黑部-雪壁傳奇」（4月15日開山）相關行程，搭配合掌村、上高地及兼六園等經典路線，安排入住嚴選飯店。

而東南亞部分，除了北、中、南越，以及新加坡、馬來西亞，可樂旅遊更是大推目前免簽證的泰國（即日起至5月10日持效期滿6個月以上之台灣護照入境泰國並停留不超過30日者，可免辦理簽證，如有臨時調整區間則須依泰國官方公告為主），東南亞度假最低只要2萬1,988元起。

▲勞動節檔期出遊，可樂旅遊推薦「立山黑部-雪壁傳奇」，20米高的巨大雪牆令人嘆為觀止。（圖／可樂旅遊提供）
▲勞動節檔期出遊，可樂旅遊推薦「立山黑部-雪壁傳奇」，20米高的巨大雪牆令人嘆為觀止。（圖／可樂旅遊提供）

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