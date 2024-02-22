不只台積電！路透：台灣晶片公司正加速「脫鉤中國」湧向日本設廠

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報導並以世芯（3661）為例，稱世芯在2022年時，研發基地與工程師仍位在中國，但如今已開始向海外轉移，許多研發人員落腳到日本。對此，世芯解釋目前在日本、北美和台灣都有在招聘員工，不過對於人事議題拒絕發表進一步評論。
根據《路透社》統計，過去2年至少有9家台灣晶片公司在日本建立據點或擴大營運，像是力旺電子（3529）兩年前在橫濱設立辦公室，如今擁有11位員工。力旺總經理何明洲表示，在日本設立辦公室之後，與客戶有更頻繁的溝通交流，他們更願意以日語與當地同仁討論，可以看到業務正在蓬勃發展。
匿名消息人士向《路透社》透露，還有更多台灣半導體業者正在考慮進軍日本或是在日本擴大業務，走貶的日圓也讓公司更容易決定加速在日本發展。
目前日本在全球半導體市場的市佔份額約佔10％左右，但在半導體材料和設備製造仍居於領先地位。近年來，遭遇疫情造成的全球晶片短缺以及美國的鼓勵下，日本意識到半導體對經濟安全的重要性，正積極投入巨資重建半導體產業鏈。
日本勤奮的工作文化，台日間關係友好、溝通管道暢通，加上日本政府大力支持補助，沒有政治干擾，成為許多台廠前進日本的主因。不過，有專家提醒，日本可能缺少足夠的年輕勞動力來滿足半導體產業蒸蒸日上的人力需求，這會是未來的一大隱憂。