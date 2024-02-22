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黃國昌首次召集朝野協商！吳思瑤酸4大NG　建議韓國瑜下令收藏

▲ 吳思瑤批黃國昌協商通知有4大NG。（圖／翻攝吳思瑤臉書）
▲ 吳思瑤批黃國昌協商通知有4大NG。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨立院黨團提案要邀請行政院長陳建仁針對食安問題，到立法院專案報告，不過前天黨團總召黃國昌召集朝野協商，卻因時間倉促，民進黨立院黨團幹部拒絕出席，要交由立法院長韓國瑜今（22）日召集協商。民進黨團幹事長吳思瑤批，黃國昌的協商通知，有四大NG，建議韓國瑜可以下令收藏到立法院議政博物館！

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吳思瑤在臉書說，該協商通知，第一是時間亂搞，創下立院史上「最速件」的紀錄，開會前30分鐘才發出，現在是怎樣？立院是依據「黃曆」運行嗎？依據《立法院議事規則》16條，協商通知至少前二日發出（特殊狀況最至少也要半天），是為了讓大家時間可以配合，是尊重也是慣例。黃國昌故意做梗，事後再來帶風向攻擊民進黨缺席協商是不認真是杯葛，挖坑個給人跳，好黑心喔。

二，格式亂搞，黃國昌自創了「說明欄」，特別寫了一段文字：民眾黨團「甫」接獲議事處來函通知提案交付黨團協商，由民眾黨黨團負責召集協商。這麼厚工，其實就是此地無銀三百兩，甩鍋議事處，也凸顯了黃國昌的議事規則是0分。依據《立法院職權行使法》第70條，議案交由黨團協商，就由該議案說明人所屬黨團負責召集。黃國昌自己提案本來就要自己召集協商，他難道不知道嗎？幹嘛搬出議事處來替自己的無知背鍋？

三，出列席行政單位不符規定，照例要清楚列出邀請的「部會」，而不是只寫「行政院」。黃國昌是要陳建仁院長親自參加嗎？如果是協商主題「食安專報」，邀請的相關列席會應當清楚要寫出衛福部、經濟部、農業部、法務部、財政部等。這麼懶嗎？還是民眾黨不知道跟食安相關的權責部會是哪些？

四、出席列席的立法院單位也搞錯，立法院參加協商有相對應的委員會主責作為幕僚單位。黃國昌發出的協商通知，居然沒有發函給本案（食安專報）的主責幕僚單位，即立法院社會福利及衛生環境委員會」。

吳思瑤批，這份會議通知，該邀的不邀，不該邀的亂邀。該寫清楚資訊的不寫，不該寫的資訊畫蛇添足亂寫一通。這份第11屆天字第一號民眾黨朝野協商通知，成了史上最不專業的「NG版」「不良品」。黃國昌好棒棒，特立獨行堪稱前無古人後無來者，這份奉天承運「黃」帝詔曰，建議韓國瑜院長可以下令收藏到立法院議政博物館！

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