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MLB／張育成最大競爭者是他！光芒主帥談Amed Rosario新賽季定位

▲Amed Rosario繼張育成之後加盟光芒，將成為張育成重返大聯盟主要競爭者之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲Amed Rosario繼張育成之後加盟光芒，將成為張育成重返大聯盟主要競爭者之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB台灣旅美好手張育成20日確定以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，加盟美聯東區坦帕灣光芒，而光芒隊在簽下張育成之後，隨後又在昨（21）日以1年150萬美元大聯盟合約，補進張育成過去效力克里夫蘭守護者隊時期的隊友Amed Rosario，能夠防守多個位置的Amed Rosario，如今光芒總教練Kevin Cash受訪時，也透露他的新賽季定位，期望Rosario能夠出賽很多場，同時將他預計在對陣左投時上場。

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Kevin Cash表示，當球隊遇上左投先發時，Amed Rosario預期將會在先發打線上並表示：「Amed Rosario生涯面對左投有很棒的表現，他將成為游擊手Jose Caballero、以及二壘手Brandon Lowe的主要替補，我們也將在春訓期間，給他嘗試看看守角落外野。」

現年28歲的Amed Rosario，在2017年時曾高居大聯盟百大新秀第5名，但可惜登上大聯盟後，未能兌現他應有的天賦，生涯曾效力過紐約大都會、洛杉磯道奇與克里夫蘭守護者，生涯除了主守游擊外，更曾擔任過二壘手與外野手。

值得一提，上賽季Amed Rosario在防守端是弱點，在季初於守護者時，兩項進階數據DRS（Defensive Runs Saved，一名球員平均每場替球隊守下多少分數）以及出局製造值（OAA）分別為-16與-15，表現十分不及格，但隨著季中被交易至洛杉磯道奇後，Amed Rosario在190局中，DRS來到3，OAA剛好為0。

儘管Amed Rosario防守能力與張育成相比並不出色，但Rosario過去在打擊端的表現還是優於張育成。同時Amed Rosario與張育成最大的不同點在於，他與光芒簽下的是大聯盟合約，新賽季確定會被放入40人名單，不會無故被下放。

至於張育成的合約則是較無保障，如今面對到的挑戰也更加嚴峻，眾多台灣球迷也期許張育成能夠放手一搏、成功追夢，有朝一日再度站上大聯盟舞台。

▲張育成新賽季要力拼重返大聯盟舞台。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）
▲張育成新賽季要力拼重返大聯盟舞台。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）
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